Faillite de FTX : Sam Bankman-Fried, un guignol ou un escroc ?

Les procureurs fédéraux de New York accusent Sam Bankman-Fried, 30 ans, d'avoir détourné des milliards de dollars via un stratagème pour utiliser des fonds de clients de FTX afin de rembourser des dettes et d'effectuer des investissements.

(Boursier.com) — Figure centrale et symbolique de l'effondrement de FTX, l'ex-patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies, Sam Bankman-Fried, qui a été arrêté aux Bahamas à la demande des autorités américaines mi-décembre, a plaidé mardi non coupable d'accusations de fraude liées à la chute de sa société.

La date de son procès a été fixée au 2 octobre prochain... Une représentante du parquet fédéral a indiqué que le procès "pourrait durer quatre semaines".

Sam Bankman-Fried, qui encourt une peine allant jusqu'à 115 ans de réclusion, avait été placé le 22 décembre dernier en liberté surveillée, contre une caution de 250 millions de dollars, au domicile californien de ses parents, tous deux enseignants à l'école de droit de Stanford.

Sam Bankman-Fried, arrêté en décembre aux Bahamas à la demande des autorités américaines puis extradé, a reconnu par le passé des manquements dans la gestion de FTX mais qui, selon lui, "ne relèvent pas du code pénal"... Deux de ses principaux associés ont plaidé coupable le mois dernier, renforçant le dossier des procureurs.

"SBF" avait été arrêté le mois dernier sur la base d'un acte d'accusation scellé déposé par le District Sud de New York (SDNY). L'acte d'accusation dévoilé par le procureur fédéral de New York a fait part de huit chefs d'accusation, dont celui de fraude par voie électronique et de blanchiment d'argent. Ces accusations s'ajoutent à celle de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui a accusé Sam Bankman-Fried d'avoir escroqué les investisseurs de la plateforme.

Lors du sommet annuel Dealbook du 'New York Times', fin novembre, l'ex-patron de la bourse de cryptomonnaies avait tenté de se défendre face aux accusations de fraude, alors qu'il est soupçonné d'avoir utilisé, avec des collaborateurs, des fonds déposés sur la plateforme par des clients de FTX pour réaliser des opérations financières spéculatives avec son autre société de trading, Alameda Research.

"Je n'ai jamais essayé de commettre une fraude"

"Je n'ai jamais essayé de commettre une fraude", avait-il assuré, en visioconférence depuis les Bahamas... Selon SBF, la chute de FTX serait due "à un manque de prudence de sa part". Il estime avoir pris des positions "trop grosses" à l'époque et regrette d'avoir attendu le 6 novembre pour demander un tableau de bord précis des finances de la société, mais il nie avoir emprunté l'argent des clients de la plateforme FTX pour offrir de la liquidité à sa société d'analyse financière...

Pour rappel, FTX, valorisée 32 milliards de dollars en début d'année, avait annoncé le 11 novembre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis et la démission de son directeur général, après une crise de liquidité qui a conduit les autorités financières à intervenir. La société cherchait à réunir des capitaux frais pour tenter de se relancer, mais ses difficultés n'avaient fait qu'amplifier le mouvement de retraits massifs des dépôts par ses clients, évalués à 6 milliards de dollars en seulement 72 heures.

Au lendemain de l'ouverture de sa procédure de sauvegarde, la plateforme d'échange de cryptoactifs avait indiqué qu'elle déplaçait des fonds dans un stockage hors ligne après une série de "transactions non autorisées"... L'effondrement de FTX a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des enquêteurs des Bahamas, qui ont cherché à déterminer si une "faute criminelle" avait été commise.

Plusieurs sources ont confié à l'agence 'Reuters' qu'au moins 1 milliard de dollars puisé dans les dépôts des clients de FTX a disparu et que Sam Bankman-Fried a transféré 10 milliards de dollars depuis des dépôts des clients de FTX vers Alameda Research...

D'après une ébauche de son témoignage qui aurait dû avoir lieu au Congrès US le mois dernier avant son arrestation, Sam Bankman-Fried prévoyait de dire qu'il avait subi des pressions de la part des avocats du cabinet Sullivan and Cromwell qui conseillaient son entreprise à l'époque, pour nommer John Ray au poste de directeur général de la bourse de cryptomonnaies début novembre...