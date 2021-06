Facebook va étendre ses boutiques en ligne à WhatsApp

"Nous offrirons bientôt aux entreprises de certains pays la possibilité de présenter leur boutique dans WhatsApp", a annoncé le géant des réseaux sociaux.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que WhatsApp tente de se remettre d'une polémique sur la mise à jour de ses conditions d'utilisation, le service de messagerie va bientôt intégrer la fonctionnalité "Boutiques", déjà présente sur Facebook et Instagram depuis 2020. Elle permet "aux propriétaires d'entreprise de créer des expériences d'achats personnalisées" et de "mettre en avant les produits et les services qu'ils vendent et se connecter avec des clients potentiels", explique l'application qui appartient à Facebook.

"Nous offrirons bientôt aux entreprises de certains pays la possibilité de présenter leur boutique dans WhatsApp", a de son côté indiqué le géant des réseaux sociaux dans un article de blog, ajoutant qu'aux Etats-Unis, il sera possible pour les vendeurs d'intégrer les produits de "Boutiques" dans la "Marketplace" de Facebook.

Après son intégration dans WhatsApp, les utilisateurs du service de messagerie auront ainsi la possibilité de consulter les catalogues des magasins et passer des commandes directement via l'application.

300 millions de visiteurs mensuels dans "Boutiques"

"L'année dernière, lorsque Covid-19 a fermé les économies locales, nous avons accéléré le lancement des 'boutiques' pour aider les entreprises à vendre en ligne. Nous pensons que le passage aux achats en ligne axés sur les réseaux sociaux n'est pas temporaire", estime le Facebook, soulignant avoir désormais "plus de 300 millions de visiteurs mensuels dans 'Boutiques' et plus de 1,2 million de boutiques actives par mois".

"Un acheteur sur trois dans le monde déclare qu'il prévoit de passer moins de temps en magasin même après la fin de la pandémie, et près des trois quarts déclarent avoir des idées d'achat sur Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp", poursuit-il, ajoutant vouloir "soutenir la reprise économique en investissant davantage dans les magasins et en supprimant les frais pour les vendeurs professionnels jusqu'en juin 2022".

Mise à jour

Pour rappel, en début d'année, WhatsApp avait demandé à ses utilisateurs d'accepter ses nouvelles conditions générales d'utilisation, présentées comme plus avantageuses en matière de sécurité et d'intégrité selon Facebook. Pour WhatsApp, il s'agissait notamment de faciliter "l'échange de messages entre les entreprises et leurs clients" lors de transactions commerciales par exemple.

Or, cette mise à jour de WhatsApp, qui a finalement abandonné l'idée de l'imposer à tous ses utilisateurs, oblige les utilisateurs de l'application à partager plus de données avec sa maison-mère Facebook et ses différentes entités. Les nouvelles règles de l'application avaient alors provoqué un tollé, poussant une partie d'entre eux à quitter la plateforme...