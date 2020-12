Facebook, Messenger et Instagram touchés par une vaste panne

Les utilisateurs des trois plateformes appartenant à Facebook ne peuvent plus échanger avec leurs proches...

(Boursier.com) — Journée compliquée pour Facebook, Messenger et Instagram... Les trois plateformes appartenant au géant des réseaux sociaux font l'objet de nombreux signalements de la part d'utilisateurs ce jeudi. Depuis 11h00 (heure de Paris), le site indépendant "Down Detector", qui recense tous les signalements des utilisateurs sur les pannes de services, reçoit plusieurs centaines d'alertes.

La panne semble toucher plusieurs pays d'Europe, dont le Royaume-Uni, où 2.400 plaintes ont été enregistrées. Un grand nombre de signalements en Europe de l'Est (Autriche, Hongrie, Pologne), aux Philippines ainsi que sur la côte Est de l'Australie ont également été recensés.

Sur Twitter, des internautes français ont également évoqué des problèmes techniques, avec notamment l'impossibilité d'échanger avec leurs proches via ces réseaux sociaux, d'accéder à leur fil d'actualités ou de regarder des "stories". Certains rencontrent également des difficultés avec l'application Whatsapp, qui appartient également à Facebook.

L'origine de la panne pas encore connue

Le compte Twitter de Messenger, l'outil de messagerie de Facebook, n'a pas encore donné d'information sur l'origine de la panne, ni sur le temps nécessaire pour la résoudre. La messagerie d'Instagram, également propriété de l'entreprise américaine, ne répond plus non plus pour de nombreux utilisateurs.

Concernant la plateforme Facebook, les problèmes semblent concerner l'accès à la version pour ordinateur, avec certaines difficultés pour se connecter à son compte. Selon 'DownDetector', cette panne toucherait également des sites comme Deezer.

Vendre Instagram et WhatsApp ?

Cette panne intervient à un moment difficile pour Facebook, alors que la Commission fédérale du commerce américaine (FTC), principale autorité en matière de concurrence aux Etats-Unis, ainsi que les procureurs représentant 48 Etats et territoires du pays, ont déposé deux plaintes distinctes contre Facebook pour non respect de la concurrence.

Selon les plaignants, l'entreprise américaine abuserait de sa position dominante pour évincer la concurrence. La FTC a ainsi demandé à la justice d'éventuellement forcer Facebook à revendre Instagram et WhatsApp.