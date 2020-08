Facebook lance sa propre version de TikTok via Instagram

Ce lancement intervient alors que l'activité américaine de TikTok fait l'objet de discussions très intenses aux Etats-Unis, sous la pression de la Maison Blanche.

(Boursier.com) — TikTok et son succès planétaire font décidément des envieux... Facebook a déployé mercredi une version très inspirée du célèbre réseau social chinois, aux États-Unis et dans plus de 50 autres pays. Baptisé Reels, son service de partage de vidéos sera disponible via Instagram.

Ce lancement intervient alors que l'activité américaine de TikTok fait l'objet de discussions très intenses aux Etats-Unis. Microsoft a annoncé qu'il négociait un rachat avec sa maison mère Byte Dance. Le groupe chinois pourrait accepter cette transaction, sous la pression de la Maison Blanche qui a menacé d'interdire TikTok dans le pays, pour des raisons de sécurité nationale. Donald Trump a donné 45 jours aux deux parties pour trouver un accord... mais TikTok n'est qu'un dossier de plus dans la guerre froide que se livrent depuis des mois les Etats-Unis et la Chine.

Des rumeurs ont également fait état d'un intérêt de la part d'Apple, mais le fabricant de l'iPhone a rapidement démenti.

Une imitation ?

Reels ressemble beaucoup à TikTok... Les utilisateurs peuvent enregistrer de courtes vidéos adaptées aux smartphones, puis ajouter des effets spéciaux et des bandes sonores tirées d'une bibliothèque musicale. Des similitudes qui ont conduit le directeur général de TikTok, Kevin Mayer, à dire que Reels n'était qu'une simple imitation.

Vishal Shah, le directeur produit d'Instagram, a reconnu ces similitudes lors d'une vidéoconférence mardi avec des journalistes. Mais il s'est défendu, déclarant que "l'inspiration pour les produits vient de partout", c'est-à-dire des équipes de Facebook mais aussi "plus largement de tout l'écosystème".

Bataille meurtrière

Le lancement de Reels est le dernier épisode d'une bataille meurtrière entre Facebook et TikTok, qui rivalisent d'idées pour séduire des adolescents américains... dont beaucoup ont afflué vers TikTok au cours des deux dernières années. La plateforme de vidéos revendique 100 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis.

Reels a d'abord été testé au Brésil en 2018, puis en France, en Allemagne et en Inde, qui était le plus grand marché de TikTok jusqu'à ce que le gouvernement indien l'interdise le mois dernier à la suite d'un affrontement frontalier avec la Chine. Facebook a également essayé une application autonome appelée Lasso qui n'a pas réussi à décoller.