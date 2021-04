Facebook lance "Hotline", sa version de Clubhouse

Facebook lance "Hotline", sa version de Clubhouse









Le réseau social a débuté la phase de test d'une application de "questions-réponses", proposant un service de conférences audio en direct comme Clubhouse. Mais avec "Hotline", la vidéo peut être activée...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouvelle tentative pour tenter de concurrencer Clubhouse ? Influencé par le succès de l'application de discussion audio lancée il y a un an qui a profité de la crise sanitaire et des confinements pour rapidement s'imposer, Facebook a démarré mercredi la phase de test d'un nouveau produit baptisé "Hotline", où les utilisateurs peuvent parler et répondre en direct aux questions d'un public.

Ce nouveau service, disponible en version beta pour l'heure seulement aux Etats-Unis , permet plus précisément aux créateurs et influenceurs de s'adresser directement à une audience qui peut en retour poser des questions sous forme d'enregistrements audio.

Mais à la différence de Clubhouse, "Hotline" permet aussi d'échanger par écrit, s'inspirant cette fois d'une fonction de l'application Instagram. Il est également possible d'activer la vidéo. Les conférences sont automatiquement enregistrées et l'organisateur reçoit une copie des enregistrements.

Destiné aux "experts"

Le nouveau service du groupe californien se distingue aussi de Clubhouse car il n'a actuellement aucune limite de taille d'audience. Les hôtes sont en mesure de supprimer les questions de la file d'attente. "Hotline" a été développé par la "NPE Team", le groupe de R&D de Facebook, chargé de créer de petites applications du réseau social.

Selon une porte-parole de Facebook citée par 'Reuters', ce nouveau service est destiné aux "experts" qui peuvent partager des conseils dans différents domaines comme la finance ou la santé...

Pour rappel, l'application Clubhouse, créée il y a un an par deux diplômés de Stanford et qui profité de la crise sanitaire et des confinements, rencontre un réel succès, aidé aussi par son côté club privé et "select". Le réseau social n'est disponible que sur invitation (chaque utilisateur dispose de deux invitations seulement au départ) et sur les appareils de la marque Apple.

10 millions d'utilisateurs actifs sur Clubhouse

L'application, qui permet aux utilisateurs de créer ou d'accéder à des salons pouvant compter jusqu'à 5.000 membres, sur des sujets très variés, enregistre 10 millions d'utilisateurs actifs par semaine, démontrant ainsi le potentiel des services de chat audio, notamment en cette période d'épidémie de Covid-19.

Le succès de Clubhouse a également inspiré Twitter. Après s'être essayé à l'audio avec le lancement des tweets vocaux l'été dernier, le réseau social de Jack Dorsey a déployé progressivement sa propre déclinaison de Clubhouse, baptisée "Spaces". Testé depuis décembre dernier en version bêta auprès d'une poignée d'utilisateurs sur iOS, le système de chat audio en groupe de Twitter est arrivé début mars sur Android.