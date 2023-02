Facebook, Google, Twitter et TikTok face à des réglementations européennes plus strictes

Dans le cadre du nouveau règlement européen sur les services numériques, les plateformes ont jusqu'à ce vendredi minuit pour communiquer leur nombre d'utilisateurs actifs mensuels à la Commission européenne.

(Boursier.com) — La réglementation européenne se durcit pour les géants de la Tech... Alors que le "Digital Service Act" (DSA), voté par le Parlement européen en juillet dernier, va imposer aux plateformes, telles que Facebook, Google, Twitter et TikTok, de lourdes obligations en matière de contenu en ligne, la Commission européenne leur a donné jusqu'à ce vendredi minuit pour communiquer leur nombre d'utilisateurs actifs mensuels, rapporte 'Reuters'.

Ce règlement européen sur les services numériques, destiné à protéger les utilisateurs contre les contenus en ligne illicites et dangereux, vise les entreprises ayant plus de 45 millions d'utilisateurs - classées dans la catégorie des "très grandes plateformes" ("very large online platforms" ou VLOP) - et les soumet à des obligations telles que la gestion des risques et l'audit externe et indépendant.

Ces "très grandes plateformes" devront également partager des données avec les autorités et les chercheurs et adopter un code de conduite. Ces nouvelles normes prévoient des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial pour les plateformes coupables d'infraction.

Déclarer le nombre d'utilisateurs tous les six mois

"Le DSA est entré en vigueur en novembre dernier. Il introduit des règles strictes pour les plateformes en ligne avec des mesures spécifiques pour la vie privée, la sûreté et la sécurité des mineurs", avait indiqué, dans une vidéo publiée début février, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, à l'occasion de la 20ème édition de la journée mondiale pour un Internet plus sûr.

Today 20th Safer Internet Day! My message to online platforms: swiftly implement #DSA environment. The 🇪🇺 will not accept the spread of cyberbullying & cyberviolence.#SaferInternetDay ??https://t.co/bkG8tAv7iV pic.twitter.com/t6PvwlId1m >— Thierry Breton (@ThierryBreton), via Twitter

Les entreprises devront déclarer le nombre d'utilisateurs tous les six mois. Jeudi, Twitter a déclaré enregistrer 100,9 millions d'utilisateurs mensuels moyens dans l'UE, sur la base d'une estimation des 45 derniers jours.

De son côté, Alphabet a fourni une série de chiffres basés sur les comptes des utilisateurs et une autre série basée sur les destinataires déconnectés, précisant que les utilisateurs peuvent accéder à ses services qu'ils soient connectés à un compte ou déconnectés. La maison mère de Google et de YouTube estime que le nombre mensuel moyen d'utilisateurs connectés s'élève à 278,6 millions pour Google Maps, 274,6 millions pour Google Play, 332 millions pour Google Search, 74,9 millions pour Shopping et 401,7 millions pour YouTube.

TikTok prévoit d'ouvrir deux nouveaux data centers en Europe

Meta comptabilise 255 millions d'utilisateurs actifs mensuels moyens sur Facebook dans l'UE, et environ 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels moyens sur Instagram au cours des six derniers mois de 2022.

Pour sa part, TikTok compte désormais 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels en Europe (sur 32 pays), indique Tech&Co, la plateforme dédiée à l'actualité technologique de 'BFMTV'. Le réseau social chinois a d'ailleurs annoncé ce vendredi qu'il prévoyait d'ouvrir deux data centers pour respecter les règles de l'Union européenne contre la désinformation.

Amazon dénombre plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'UE, tandis que Microsoft a indiqué que son moteur de recherche Bing comptait 107 millions d'utilisateurs mensuels moyens au cours des six derniers mois de 2022.