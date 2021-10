'Facebook Files' : une lanceuse d'alerte accuse le réseau de 'choisir le profit plutôt que la sécurité'

Selon une ancienne ingénieure chef de produit chez Facebook, le retour aux anciens algorithmes a permis à des utilisateurs de se servir de la plateforme pour se mobiliser en vue des événements du 6 janvier, qui ont mené à l'intrusion au Capitole.

(Boursier.com) — Après avoir livré des documents issus de recherches internes de Facebook au 'Wall Street Journal', qui ont alarmé le public et des élus américains, la lanceuse d'alerte s'est montrée pour la première fois à visage découvert dimanche, dans un entretien accordé à la chaîne 'CBS'. Frances Haugen, data-scientist de 37 ans qui a travaillé dans plusieurs entreprises technologiques avant de rejoindre Facebook en 2019, a accusé le groupe de "choisir le profit plutôt que la sécurité" des utilisateurs.

Elle avait été recrutée au département "Civic Integrity", un service censé prévenir des risques que pouvaient poser certains utilisateurs ou certains contenus concernant le bon déroulement d'élections. Avant le scrutin présidentiel américain de novembre dernier, l'entreprise de Mark Zuckerberg avait pour rappel modifié ses algorithmes pour tenter de limiter la diffusion de fausses informations.

Or, d'après la lanceuse d'alerte qui doit être auditionnée mardi par la commission au Commerce du Sénat américain, "dès que l'élection était terminée", le réseau social a pris la décision de les reconfigurer comme auparavant, préférant "choisir le profit plutôt que la sécurité".

Facebook choisissait "de faire plus d'argent"

"Il y avait des conflits d'intérêts entre ce qui était bon pour le public, et ce qui était bon pour Facebook" et l'entreprise, "une occasion après l'autre, choisissait de privilégier ses intérêts, et donc de faire plus d'argent", a encore expliqué l'ingénieure.

Selon Frances Haugen, qui a travaillé pour le site de rencontres Hinge, Yelp ou encore Pinterest, "la situation chez Facebook était sensiblement pire que tout ce que j'avais pu voir auparavant". Elle affirme également que le retour aux anciens algorithmes a permis à de nombreux utilisateurs de Facebook de se servir de la plateforme pour se mobiliser en vue des événements du 6 janvier, qui ont mené à l'intrusion au Capitole.

Dans une interview à 'CNN' plus tôt dimanche, le vice-président du groupe Facebook Nick Clegg a de son côté soutenu que la responsabilité de "l'insurrection" au siège du Congrès "incombe aux personnes qui ont infligé les violences et à celles qui les ont encouragées, dont le président Trump".

Projet de version d'Instagram pour les enfants suspendu

Il est "trop facile de chercher une explication technologique à la polarisation politique aux Etats-Unis", a-t-il estimé, reconnaissant toutefois que le réseau social doit essayer de comprendre comment il "contribue aux contenus négatifs et extrêmes, aux discours haineux et à la désinformation".

Depuis la mi-septembre, le 'Wall Street Journal' publie les différents chapitres d'une gigantesque enquête baptisée "Facebook Files", se basant notamment sur de nombreux documents issus de recherches internes à l'entreprise, emportés par Frances Haugen avant son départ de l'entreprise en mai dernier.

L'enquête a révélé entre autres que Facebook effectuait des recherches sur sa plateforme Instagram depuis trois ans pour en déterminer les effets sur les adolescents. Les études montraient alors que 32% des adolescentes estimaient que l'utilisation du réseau social leur avait donné une image plus négative de leur corps lorsqu'elles n'en étaient déjà pas satisfaites. Sous la pression, Facebook avait décidé la semaine dernière de suspendre son projet de version d'Instagram pour les enfants...