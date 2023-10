Facebook et Instagram : des abonnements payants proposés à partir de novembre en Europe

L'introduction de cette "nouvelle option d'abonnement" dans l'UE vise à se "conformer à l'évolution de la réglementation européenne", explique Meta.

(Boursier.com) — Face à la réglementation européenne, les réseaux sociaux font le pari de l'abonnement payant ! Alors qu'Elon Musk a envisagé en septembre dernier de rendre X (ex-Twitter) payant pour tout le monde, Meta a annoncé, de son côté, offrir aux résidents européens la possibilité dès le mois prochain de souscrire à des abonnements payants pour utiliser ses plateformes Instagram et Facebook sans publicité.

"A partir de novembre, nous offrirons aux utilisateurs de Facebook ou d'Instagram résidant dans ces régions le choix de continuer à utiliser ces services personnalisés gratuitement avec des publicités, ou de souscrire un abonnement pour ne plus voir de publicités. Pendant la période d'abonnement, leurs informations ne seront pas utilisées à des fins publicitaires", peut-on lire dans un communiqué publié ce lundi.

L'introduction de cette "nouvelle option d'abonnement dans l'UE, l'EEE [Espace économique européen] et la Suisse" vise à se "conformer à l'évolution de la réglementation européenne", explique le géant américain des réseaux sociaux.

Meta continue à "plaider en faveur d'un internet financé par la publicité"

Alors que les géants du Web tirent une part significative de leurs revenus des publicités ciblées basées sur les données personnelles collectées auprès de leurs milliards d'utilisateurs, l'Union européenne mène une lutte de longue date contre le suivi des internautes sans leur consentement, avec d'abord l'introduction du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2016, et puis l'entrée en vigueur du Règlement sur les marchés numériques (DMA) l'été dernier. Les plateformes numériques concernées ont jusqu'au 6 mars 2024 pour se conformer à ces réglementations.

Dans son communiqué, le groupe Menlo Park dit vouloir respecter "l'esprit et l'objectif de ces réglementations européennes en constante évolution" et s'y conformer, mais continuera tout de même, "comme d'autres entreprises", à "plaider en faveur d'un internet financé par la publicité, même avec [sa] nouvelle offre d'abonnement dans l'UE, l'EEE et la Suisse".

9,99 euros par mois sur le Web

Les utilisateurs de ces pays auront la possibilité de souscrire moyennant un abonnement pour utiliser les produits de Meta sans publicités. En fonction de l'endroit où l'utilisateur s'abonnera, cette fonctionnalité coûtera 9,99 euros par mois sur le Web ou 12,99 euros par mois sur iOS et Android. "Peu importe où vous effectuez l'achat, l'abonnement s'appliquera à tous les comptes Facebook et Instagram liés dans le Centre des comptes d'un utilisateur", précise Meta.

"Comme c'est le cas pour de nombreuses souscriptions en ligne, les tarifs sur iOS et Android tiennent compte des frais facturés par Apple et Google conformément à leurs politiques d'achat respectives", justifie la maison mère de Facebook et Instagram. "Jusqu'au 1er mars 2024, l'abonnement initial couvre tous les comptes liés dans le Centre des comptes d'un utilisateur. Cependant, à partir du 1er mars 2024, des frais supplémentaires de 6 euros par mois sur le Web et de 8 euros par mois sur iOS et Android seront appliqués pour chaque compte supplémentaire répertorié dans le Centre des comptes d'un utilisateur", détaille-t-elle également.