Facebook dévoile "Live Audio Rooms", sa déclinaison de Clubhouse









Le service "Live Audio Rooms", qui se présente comme un concurrent direct de l'application Clubhouse, devrait être disponible cet été...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Facebook met le paquet sur l'audio... Influencé par le succès de Clubhouse, l'application de discussion audio lancée il y a un an qui a profité de la crise sanitaire et des confinements pour rapidement s'imposer, le géant des réseaux sociaux a dévoilé lundi ses "Live Audio Rooms", soit ses "salons de conversation" audio en direct.

"Nous allons commencer à tester les salles audio en direct et nous nous attendons à ce qu'elles soient disponibles pour tout le monde sur l'application Facebook d'ici l'été. Nous pensons que l'audio est un moyen idéal pour les communautés de s'engager sur des sujets qui leur tiennent à coeur", indique dans un communiqué le réseau social qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs.

"Nous testerons les salles audio en direct dans les groupes, les mettant à la disposition des 1,8 milliard de personnes qui utilisent Groupes chaque mois et des dizaines de millions de communautés actives sur Facebook", ajoute l'entreprise américaine.

Le contenu vocal privilégié

"Live Audio Rooms" se présente comme un concurrent direct de l'application Clubhouse. Créé il y a un an par deux diplômés de Stanford, le réseau social, qui a profité des confinements liés au Covid-19, rencontre un réel succès, aidé aussi par son côté club privé et "select". Clubhouse, qui n'est disponible que sur invitation et sur les appareils de la marque Apple, enregistre 10 millions d'utilisateurs actifs par semaine et a bouclé avec succès un nouveau tour de table. Une source proche de cette opération a confirmé à 'Reuters' qu'à l'issue de cette nouvelle levée de fonds, la valorisation de l'entreprise sera portée à 4 milliards de dollars.

Outre "Live Audio Rooms", le PDG du réseau social Mark Zuckerberg a dévoilé lundi, dans une interview sur le serveur Discord, plusieurs autres produits qui privilégieront le contenu vocal comme les podcasts intégrés directement à l'application Facebook, ou encore "Soundbites" pour permettre de créer des clips audio de courte durée. "Nous pensons que l'audio sera bien évidemment un support de premier ordre, et qu'il y a tous ces produits différents à construire sur l'ensemble de ce spectre", a-t-il affirmé.

Phase de test pour "Hotline"

Facebook, qui chercherait à concurrencer Clubhouse, n'en est pas à sa première tentative. L'entreprise américaine avait déjà discrètement lancé début avril une phase de test pour une nouvelle application de conférences audio, baptisée "Hotline". Elle permet plus précisément aux créateurs et influenceurs de s'adresser directement à une audience qui peut en retour poser des questions sous forme d'enregistrements audio. Mais à la différence de Clubhouse, l'application développée par la "NPE Team", le groupe de R&D de Facebook, permet aussi d'échanger par écrit et d'activer la vidéo.

Le succès de Clubhouse a également inspiré Twitter. Après s'être essayé à l'audio avec le lancement des tweets vocaux l'été dernier, le réseau social de Jack Dorsey a déployé progressivement sa propre déclinaison de Clubhouse, baptisée "Spaces". Testé depuis décembre dernier en version bêta auprès d'une poignée d'utilisateurs sur iOS, le système de chat audio en groupe de Twitter est arrivé début mars sur Android.