Face à la hausse des prix de l'énergie, la grande distribution demande 'un soutien exceptionnel'

Selon la fédération Perifem, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la distribution, le coût actuel de l'énergie aboutira à une augmentation de la facture d'1,5 milliard d'euros par an pour les distributeurs alimentaires.

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement a appelé les entreprises à établir leur propre plan de sobriété face à la crise énergétique, la grande distribution a tiré la sonnette d'alarme sur sa facture d'énergie qui pourrait considérablement grimper. La fédération Perifem, qui rassemble tous les acteurs de la distribution, a demandé "un soutien exceptionnel", avec notamment la mise en place d'un "d'un tarif réglementé d'urgence".

"Le coût actuel de l'énergie (1.600 euros/MWh) aboutirait à une augmentation de la facture pour les distributeurs alimentaires d'1,5 milliard d'euros par an. Ce chiffre pourrait impacter significativement les prix mais aussi entraîner des ruptures de la chaîne d'approvisionnement par l'arrêt de certains fournisseurs", prévient ce mercredi la fédération dans un communiqué.

Les enseignes soulignent d'ailleurs que "l'augmentation des coûts de l'énergie en France est bien plus importante que dans les pays européens voisins, 2 fois plus chère qu'en Belgique par exemple", dénonçant "une spéculation sur le territoire français qu'il faut absolument juguler pour permettre à notre économie de fonctionner".

Des "arbitrages pour contenir les prix" nécessaires

Alors que le marché de l'électricité des entreprises n'est pas réglementé comme celui des particuliers, le secteur estime que des "arbitrages pour contenir les prix" sont nécessaires, évoquant "deux leviers". "Le premier est d'obtenir rapidement des évolutions au niveau français et européen", avec notamment "la remontée du plafond de l'ARENH, à 120 TWh (les dispositions introduites à l'Assemblée nationale dans la loi relative au pouvoir d'achat ont limité à 120 TWh le volume d'ARENH pour 2023)", explique Perifem.

Pour le second levier, il s'agirait d'"une mesure exceptionnelle de crise" avec la mise en place d'"un tarif réglementé d'urgence" , qui serait accessible aux entreprises pour la durée de la crise, soit 2023 a minima, "à un niveau reflétant le coût moyen de production de l'électricité (moyenne pondérée des coûts de production des moyens non thermiques et des moyens thermiques)".

La fédération, qui espère que ce dernier levier sera étudié dès ce vendredi par le Président de la République, lors du un Conseil de défense intégralement dédié aux questions énergétiques, rappelle qu'un protocole de sobriété énergétique avait été depuis début juillet adopté par l'ensemble des acteurs de la distribution et du commerce.

Protocole mis en oeuvre le 15 octobre

Salué hier par la Première Ministre Elisabeth Borne, ce protocole sera mis en oeuvre le 15 octobre prochain. Il consiste notamment à "limiter la consommation énergétique en temps normal", avec des mesures comme la baisse du chauffage d'un degré, la fermeture des portes extérieures, la limitation de l'éclairage avant l'arrivée du public ou la coupure des enseignes lumineuses à la fermeture du magasin. Ces gestes devraient permettre de générer jusqu'à 6% d'économie d'énergie.

Le protocole doit également "permettre au secteur de se mobiliser pour éviter une consommation instantanée trop importante et garantir le bon usage de l'électricité à travers des mesures exceptionnelles", telles que la baisse de température de tous les points de vente en cas de crise pour une température ambiante jusqu'à 17oC pendant les heures de pics. "Ces efforts conjugués pourraient permettre d'économiser l'énergie produite par une 'petite' centrale nucléaire (effacement de 740 MW)", précise Perifem.