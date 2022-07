Face à la crise énergétique le groupe Engie se mobilise

Mise en place d'une aide supplémentaire de 100 euros en moyenne pour ses 880.000 clients bénéficiaires du chèque énergie !

(Boursier.com) — Depuis le début de la guerre en Ukraine, Engie participe activement au soutien des consommateurs et de l'économie. Cet engagement du groupe se traduit aujourd'hui par deux nouveaux dispositifs :

- la mise en place d'une aide supplémentaire de 100 euros en moyenne pour ses 880.000 clients bénéficiaires du chèque énergie,

- la création d'un fonds de soutien de 60 millions d'euros pour les PME qui feraient face à des difficultés.

Ces deux mesures importantes viennent compléter les actions déjà mises en oeuvre par Engie depuis des mois...

Sur le front...

En effet, depuis le premier jour, Engie soutient les consommateurs (particuliers et professionnels) face à cette situation de crise. En France, Engie a mis en place pour ses clients (particuliers et entreprises) un étalement des paiements de leur facture pour atténuer l'effet d'augmentation des prix.

Le groupe soutient également ses clients en les accompagnant dans le recours et le bon usage du chèque énergie, ainsi qu'à travers son plan d'action solidarité pour les clients précaires. Engie a exceptionnellement doublé sa participation au Fonds de Solidarité Logement en 2022.

A l'étranger, le groupe participe de manière conséquente à l'effort fiscal, notamment en Belgique. Engie contribue également aux boucliers tarifaires en Roumanie et au Chili, et propose des étalements de paiements à ses clients belges et italiens. En Italie, Engie subventionne une part de la composante "énergie" de certains de ses clients connectés à ses réseaux de chaleur.

Mode d'emploi

En complément des actions déjà mises en oeuvre, Engie met donc en place deux nouvelles mesures pour soutenir le pouvoir d'achat de ses clients. Pour ses 880.000 clients particuliers bénéficiaires du chèque énergie et titulaires d'un contrat d'énergie au 27 juillet 2022, Engie accordera une aide supplémentaire de 100 euros en moyenne par foyer, soit 90 ME au total.

Cette aide sera versée en novembre 2022. Pour ses clients PME/ETI, qui souffrent le plus de la hausse des prix de l'énergie, Engie met notamment en place un fonds de 60 ME pour les dispenser des garanties nécessaires à la contractualisation de leur fourniture d'énergie...

Engie travaille également à la mise en oeuvre de solutions contribuant à une plus grande sobriété énergétique...

Campagnes d'information/sensibilisation du grand public pour promouvoir la sobriété, Déploiement d'outils digitaux, pris en charge par Engie et à hauteur des capacités techniques et de disponibilité des équipements, chez les clients particuliers pour leur permettre de mieux suivre leur consommation et la piloter. Déploiement de mécanismes d'incitation à moins consommer auprès des clients particuliers Déploiement de mécanismes d'incitation à l'effacement pour les clients professionnels.

Par ailleurs, certaines dispositions prises par le gouvernement français depuis le début de la guerre en Ukraine impliquent un engagement financier important du groupe.

Depuis le premier jour, Engie assure notamment des avances de trésorerie à l'État : Dans le cadre du bouclier tarifaire, Engie prend à sa charge en trésorerie l'écart entre le prix de ses achats de gaz sur les marchés et le prix de revente gelé. Le groupe sera remboursé ultérieurement de la différence.

La loi sur le pouvoir d'achat en cours de discussion au Parlement nécessiterait la mobilisation de fonds de roulement supplémentaire pour porter les niveaux de stockage de gaz à 100%...