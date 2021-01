EY publie son Baromètre du Capital Risque 2020

En 2020, 5,39 milliards d'euros ont été levés en France, soit une hausse de 7 % par rapport à 2019 et pour 620 opérations !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EY publie aujourd'hui les résultats de la nouvelle édition annuelle du Baromètre du Capital Risque en France. Cette étude recense les opérations de financement en fonds propres des entreprises de la French Tech, du 1er janvier au 31 décembre 2020 et publiées avant le 8 janvier 2021.

Parmi les grands enseignements de cette nouvelle éditio, en 2020, 5,39 milliards d'euros ont été levés pour 620 opérations, avec un montant moyen par opération de 8,7 millions d'euros.

Les sociétés de logiciels et de services internet continuent de concentrer plus de 50% des fonds levés en valeur.

Quant au secteur des "Life Sciences", il croît au rythme du reste de la FrenchTech à hauteur de 5% (851 millions d'euros contre 811 millions d'euros en 2019). Enfin, la Fintech confirme son ascension avec une croissance de 57% (622 millions d'euros contre 397 millions d'euros en 2019).

L'Ile-de-France loin devant...

En 2020, la région Ile-de-France a concentré 75% des investissements en valeur. La région Auvergne-Rhône-Alpes arrive en seconde position avec 8%, suivie par celle des Hauts-de-France (4%).

Sur le plan européen, la France retrouve sa 2ème position derrière le Royaume-Uni et devant l'Allemagne... Au Royaume-Uni, les investissements augmentent en volume comme en valeur pour atteindre 12,71 milliards d'euros levés (+11% par rapport à 2019) et 1.136 opérations (+12%). L'Allemagne, elle, accuse une baisse en volume et en valeur, chutant à 5,24 milliards d'euros levés (-14%) et 372 opérations (-28%).

Au Royaume-Uni comme en France, le montant total des opérations de plus de 50 millions d'euros est en augmentation par rapport à 2019 atteignant respectivement 6,47 milliards (+10%) et 2,44 milliards (+89%). En revanche, l'Allemagne subit une baisse du montant de ce type d'opération avec 2,67 milliards (-28%).

"Dans un environnement économique plus que perturbé, la FrenchTech résiste ! Si l'image qui vient immédiatement à l'esprit est celle des montagnes russes, avec de brusques périodes d'accélérations et des chutes vertigineuses, force est de constater qu'avec ces résultats, la FrenchTech n'a pas à rougir de l'année écoulée. Elle assure même une performance remarquable compte tenu du contexte. Portée par un vent propice depuis plusieurs années, elle devrait continuer de voir grossir le segment du Growth Equity des levées supérieures à 100 ME. Entre 2018 et 2020, ces montants ont, en effet, été multipliés par 4 en valeur" a commenté Franck Sebag, Associé EY.