Expérimentations animales : Air France va renoncer au transport des singes à la mi-2023

(Boursier.com) — L 'annonce a été un soulagement pour les associations de protection animale : l'été dernier, Air France a indiqué vouloir mettre un terme au transport de primates vers des laboratoires "en cohérence avec sa stratégie RSE [responsabilité sociale et environnementale]", lorsque la compagnie aérienne serait libérée de ses contrats en cours. Aucune date précise n'avait toutefois été donnée.

En octobre dernier, le député (LFI) de Paris Aymeric Caron avait alors écrit à la direction du groupe "pour faire avancer les choses et en savoir plus sur la date à laquelle les contrats de la compagnie aérienne avec les laboratoires allaient effectivement prendre fin. Sa démarche a été couronnée de succès", a estimé l'association de défense des animaux One Voice dans un communiqué.

Dans un récent courrier adressé l'ex-journaliste, militant de la cause animale, le groupe a confirmé qu'il cessera de transporter des singes destinés aux expérimentations en laboratoire à partir de la mi-2023. "Afin d'honorer nos engagements contractuels envers les différentes parties prenantes, notamment les organismes de recherche, une période de transition a été accordée et l'arrêt complet de nos opérations interviendra au plus tard en juin 2023", peut-on lire dans cette lettre publiée mardi par l'élu parisien sur Twitter.

"L'une des dernières compagnies nationales en Europe à continuer de faire transiter des primates"

One Voice a salué dans "une magnifique victoire des associations et du député". "La campagne au long cours de One Voice (depuis 1996) et de ses partenaires Action for Primates (UK), Stop Camarles (ES) et Peta (USA) pour qu'Air France cesse de prendre part au transport des primates vers les laboratoires a enfin payé", s'est félicité l'association.

Ainsi, à partir de cette date, la compagnie ne transportera plus de singes venus "d'où que ce soit dans le monde (Île Maurice, Canada, Cambodge, Indonésie, etc.) vers la France et d'autres pays, pour les laboratoires", a-t-elle ajouté.

Elle rappelle qu'Air France "était l'une des dernières compagnies nationales en Europe à continuer de faire transiter des primates des pays où ils vivent libres vers ceux où ils sont expérimentés sur les paillasses des laboratoires".