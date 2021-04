Exakis Nelite recrute 130 collaborateurs en 2021

Et renforce sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes...

(Boursier.com) — Après plus de 90 recrutements réalisés en 2020, Exakis Nelite, premier partenaire pure-player Microsoft indépendant en France, poursuit sa croissance et prévoit de recruter 130 consultants en 2021.

Forte de ses 15 agences dont 12 au sein de l'Hexagone, Exakis Nelite recrute dans toute la France métropolitaine ; les candidats seront répartis au sein des différentes antennes de la société. L'ouverture d'Agility Center, nouvelle activité basée à Lyon, qui a pour mission de répondre de façon rapide et agile à la digitalisation des PME/PMI et ETI de la région, vient également renforcer l'Agence de Lyon existante et ses 120 consultants.

Transformation digitale

Depuis plusieurs années, les projets de transformation digitale s'accélèrent dans les PME/ETI de la région. Comparativement à des sociétés du CAC40, le défi d'une PME/ETI est de prendre le même virage digital, mais dans un laps de temps plus court, avec des processus et une organisation demandant plus de réactivité.

Agility Center Lyon répond ainsi à une demande grandissante de la part de ces entreprises qui recherchent une expertise Microsoft... Sylvain Dieux, Directeur d'Exakis Nelite pour la région AURA, est ravi de nommer Grégoire Simonet, directeur de cette nouvelle activité : "Fort de 7 années d'expérience au sein de l'Agence de Lyon d'Exakis Nelite, Grégoire Simonet possède une expertise à la fois commerciale et technique ainsi qu'une connaissance accrue de la région, il sera un atout majeur au rayonnement de cette activité !".

Nouvelle activité

Exakis Nelite recherche, dans un premier temps, une vingtaine de consultants pour développer cette nouvelle activité...

Pour rejoindre Exakis Nelite et la nouvelle équipe lyonnaise, les candidats peuvent retrouver l'ensemble des postes à pourvoir et postuler en ligne.

Quelques exemples de postes ci-dessous : - Consultant Datacenter & Cloud Azure (H/F) - Consultant Office 365 (H/F) - Chef de projets fonctionnels et techniques (H/F)

Pour postuler aux différentes offres d'emploi de la société au sein de ses 15 agences, les candidats peuvent se renseigner ici : https://www.exakis-nelite.com/offres/