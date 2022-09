Evolutions démographiques : les stratégies d'investissement et d'allocation d'actifs en question

74% des investisseurs interrogés indiquent que l'évolution démographique a déjà eu un impact sur leurs décisions d'allocation d'actifs

(Boursier.com) — BNP Paribas Asset Management présente les principales conclusions de sa dernière enquête réalisée par Coalition Greenwich sur la manière dont les changements démographiques influencent les stratégies d'investissement et d'allocation d'actifs...

74% des investisseurs interrogés indiquent que l'évolution démographique a déjà eu un impact sur leurs décisions d'allocation d'actifs. 95% d'entre eux considèrent les nouvelles technologies comme un changement sociétal important qui façonne leurs stratégies d'investissement, suivies de près par le vieillissement de la population (91%). 60% des investisseurs estiment que les tendances démographiques constituent une opportunité d'investissement.

Au cours des dix prochaines années, l'industrie de la gestion d'actifs va connaître une période de profonde mutation, où plusieurs forces structurelles majeures vont opérer simultanément : outre les enjeux liés au développement durable, la disruption technologique et le contexte géopolitique, l'évolution démographique et ses impacts constituent une tendance qui peut véritablement influencer les stratégies d'investissement. BNP Paribas Asset Management a mené cette étude afin de mieux comprendre les comportements et les perspectives des investisseurs face aux grandes tendances démographiques et sociétales, telles que le vieillissement de la population dans les pays développés, la montée en puissance d'une jeune génération d'investisseurs ou encore l'essor d'une classe moyenne dans les marchés émergents.

Les résultats de l'étude indiquent qu'au cours des trois dernières années, le changement démographique a impacté les décisions d'allocation d'actifs des trois quarts des investisseurs (74%), bien que cette opinion diffère selon les zones géographiques : seulement 42% des investisseurs nord-américains partagent cette affirmation, contre 78% en Europe et 83 % en Asie. Les distributeurs sont également plus nombreux à le penser (86%) que les investisseurs institutionnels (69%). Cependant, les perspectives font l'unanimité avec presque tous les investisseurs (95 %) prévoyant une plus grande influence des tendances démographiques au cours de la prochaine décennie...

Quels sont les changements démographiques et sociétaux susceptibles d'influencer les stratégies d'investissement ?

Parmi les différents aspects de l'évolution démographique et sociétale, quasiment tous les investisseurs interrogés (95 %) ont cité l'accélération des nouvelles technologies comme un changement important qui influence leurs stratégies d'investissement, suivie de près par l'impact du vieillissement de la population (91 %), les changements dans les habitudes de consommation (89%) et la croissance de la population dans les marchés émergents (86%).

En conséquence, plusieurs secteurs d'activités sont susceptibles de bénéficier de ces évolutions. Parmi les plus attractifs, le secteur de la santé a été identifié par une grande majorité des investisseurs (91%), suivi par la technologie (84%), l'énergie (67%), l'agroalimentaire (63%), les loisirs et le tourisme (60%) et l'immobilier (59%).

Plusieurs différences régionales sont à souligner...

La santé est considérée comme un secteur d'investissement attractif en Europe et en Asie (chacun 95%) contre 75% aux États-Unis. La technologie est quant à elle davantage plébiscitée en Asie (93%) par rapport à l'Europe (81%) et aux États-Unis (75%).Pour les investisseurs asiatiques, la croissance de la population au sein des marchés émergents est perçue comme un aspect "extrêmement important" du changement démographique par la moitié des répondants (51%), contre 21% en Europe et 15% aux États-Unis.

Le vieillissement de la population y est également prépondérant en matière de stratégie d'investissement, avec 70% d'investisseurs asiatiques pour qui il s'agit d'un élément "extrêmement important" (contre 39% en Europe et 40% aux Etats-Unis). Aux Etats-Unis, l'accent sur la diversité et l'égalité est davantage considéré comme un aspect "extrêmement important" des évolutions démographiques et sociétales (30%), contre 24% en Asie et 17% en Europe...

Quelles classes d'actifs sont les plus susceptibles d'en bénéficier ?

Les investisseurs institutionnels ont indiqué que les actions (52%), l'immobilier (50%) et les infrastructures (47%) étaient les classes d'actifs les plus susceptibles de bénéficier des stratégies d'allocations du fait de l'évolution démographique, tandis que pour les distributeurs, l'investissement thématique est en tête (63%), suivi par les actions (53%) et les infrastructures (47%).

Le choix entre stratégies actives versus passives est réparti équitablement puisqu'aucune préférence ne se distingue et ce, dans toutes les régions.

Evolution démographique : risque ou opportunité ?

Le changement démographique a été identifié comme une opportunité d'investissement par près de 60 % des investisseurs interrogés et comme un risque par 20% d'entre eux. Sur le long terme, les préférences en matière de prises de risques d'investissement sont variables, avec une prédominance pour des stratégies moins risquées en Asie (39%), et plus risquées aux Etats-Unis et en Europe (tous deux 17%).

Sandro Pierri, CEO de BNP Paribas Asset Management commente : "Les résultats de notre enquête soulignent l'importance des changements démographiques et sociétaux, ainsi que leurs répercussions sur l'investissement. Ces enseignements nous montrent également dans quelle mesure les évolutions démographiques et les décisions d'allocation sont intimement liées à l'essor toujours plus rapide de la technologie et à l'importance accordée à la durabilité. Une profonde transformation de l'industrie de la gestion d'actifs et la réallocation fondamentale du capital sont nécessaires pour répondre aux enjeux tels que le financement des retraites ou la mise en place d'un mode d'investissement plus digital."

"Bien que les tendances démographiques présentent des défis certains, elles créent également de nouvelles opportunités. L'identification des secteurs prêts à affronter ces défis avec succès et le choix des stratégies pertinentes peuvent permettre d'identifier des opportunités d'investissement à long terme. Chez BNP Paribas Asset Management, nous constatons déjà une évolution vers l'investissement thématique, nos clients cherchant à tirer parti des tendances de fond à long terme dans le cadre d'une stratégie d'investissement diversifiée."

Méthodologie de l'étude

L'enquête a été menée par Coalition Greenwich pour BNPP AM en mai 2022. Elle a recueilli l'opinion de 135 investisseurs institutionnels et distributeurs en Europe, en Asie et aux États-Unis, concernant l'impact du changement démographique sur leurs prises de décision en matière d'allocation d'actifs et de stratégies d'investissement.

Cette étude est la dernière d'une série de sondages menés dans le cadre du partenariat de recherche de BNPP AM avec Coalition Greenwich.