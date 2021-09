Evergrande : une menace pour la reprise mondiale ?

Le géant chinois de l'immobilier pourrait faire défaut cette semaine sur certaines obligations. S'ensuivrait une restructuration aux conséquences imprévisibles en Chine, mais aussi pour l'économie mondiale encore convalescente du Covid-19.

(Boursier.com) — Les marchés financiers mondiaux ont brusquement pris conscience, lundi, des risques systémiques posés par une possible défaillance de China Evergrande, le numéro deux chinois de l'immobilier, dont dépendent directement et indirectement plus de 3 millions de salariés, 8.000 fournisseurs et de nombreuses banques créancières, dont de grands établissements internationaux...

Le groupe, qui a été mis sous pression par Pékin via des régulations plus strictes sur le crédit immobilier, a accumulé une dette totale dépassant les 300 milliards de dollars. Au point que le 19 août dernier, les autorités financières chinoises avaient publiquement pressé Evergrande de régler "activement" ses problèmes d'endettement. Depuis, la firme s'active pour céder des actifs, réduire ses coûts et rééchelonner sa dette...

Les analystes craignent désormais qu'un effondrement d'Evergrande ne provoque d'immenses dégâts auprès des banques prêteuses, ainsi que des millions d'acheteurs de logements et des milliers de fournisseurs et sous-traitants du groupe, ce qui pourrait fragiliser toute l'économie chinoise, et au-delà peser sur la reprise économique mondiale.

Des échéances cruciales lundi et jeudi sur la dette du groupe

Et le temps presse. Evergrande (qui a admis début septembre courir le risque d'un défaut sur sa dette), fait face cette semaine à des échéances cruciales. Le groupe devait ainsi verser lundi les intérêts sur une partie de sa dette bancaire, puis il doit payer jeudi les coupons sur deux emprunts obligataires. Selon les agences d'information financière, de nombreuses banques internationales ont en portefeuille des obligations émises par Evergrande, dont les britanniques HSBC (-3,8% lundi à Londres) et Ashmore Group (-4,7% à Londres), l'américain BlackRock (-2,2% à Wall Street) et le suisse UBS (-6,5% à Zurich).

En fin de semaine dernière, Pékin avait averti plusieurs grandes banques qu'Evergrande ne pourrait pas honorer les intérêts dus ce lundi. Et le groupe a déjà manqué ces dernières semaines des paiements à ses banques créancières et à ses fournisseurs, ce qui l'a obligé à geler une certain nombre de chantiers de construction. La semaine dernière, le siège du groupe à Shenzhen a été le théâtre d'une manifestation d'investisseurs qui ont confié leurs économies à la branche investissements du groupe, et qui craignent désormais de perdre leur mise.

Effet château de cartes sur l'immobilier et les banques ?

En Chine, le secteur immobilier au sens large compte pour près de 30% du PIB et emploie environ 10% des travailleurs. "Evergrande a une importance systémique en raison de sa taille, de ses liens avec d'autres entités dans de nombreux secteurs et le rôle central que joue le secteur immobilier dans l'économie et le système financier chinois", ont ainsi souligné les économistes Wei Yao et Michelle Lam, de Société Générale dans une note à leurs clients.

Vendredi, afin d'apaiser les tensions liées à ce dossier, la banque centrale chinoise, la Banque populaire de Chine, a procédé à des injections de liquidités équivalentes à 13 milliards de dollars. Ce qui n'a pas empêché l'action Evergrande de chuter encore de 10,2% ce lundi à Hong Kong, portant son plongeon à 85% depuis le début de l'année. Alors que les marchés de Chine continentale étaient fermés lundi et mardi pour des jours fériés, le sous-indice immobilier du marché de Hong Kong a chuté de 6,6% lundi. Les craintes se sont aussi propagées aux banques : China Minsheng Bank, Agricultural Bank of China et Industrial and Commercial Bank of China ont reculé de 3% à 6%, tandis que le géant de l'assurance Ping An abandonnait 5,8%.

Un ralentissement en Chine pèserait sur la croissance mondiale

A ce stade, une faillite pure et simple d'Evergrande semble assez peu probable, mais les marchés tablent sur une restructuration musclée, qui risque de faire tache d'huile sur d'autres groupes immobiliers et bancaires, pesant ainsi sur la croissance de la deuxième économie mondiale, et au-delà sur la reprise de l'économie mondiale, qui s'efforce de surmonter la 4e vague de coronavirus et son variant delta.

Ainsi, une croissance plus faible en Chine affecterait les groupes internationaux exposés à ce pays à commencer par le secteur du luxe, des constructeurs automobiles, des fabricants de smartphones et certains exportateurs industriels, notamment allemands. Lundi à la Bourse de Paris, les poids lourds du luxe étaient notamment à la peine, dont Kering (-1,3%), Hermès (-1,5%), LVMH (-1,9%) et L'Oréal (-2,7%).

Vers une restructuration musclée ?

Les marchés se demandent si les autorités de Pékin voleront au secours d'Evergrande, qui serait jugé "trop grand pour défaillir ("too big to fail") ou si elles se contenteront de superviser un plan de restructuration drastique, cette deuxième hypothèse étant la plus plausible, Pékin ayant clairement fait savoir que le désendettement était désormais la priorité par rapport à la croissance à tout va.

Malgré la détérioration rapide des finances d'Evergrande, "les décideurs politiques ne semblent pas disposés à offrir un plan de sauvetage et il n'y a pas de chevalier blanc en vue", notent les stratèges de la Société Générale.

Pas de crise aussi grave que Lehman Brothers

Avant le week-end, Hu Xijin, influent rédacteur en chef du tabloïd nationaliste chinois 'Global Times' estimait pour sa part qu'Evergrande devait se tourner vers le marché pour trouver son salut, et non vers le gouvernement sur la base de l'hypothèse qu'il serait "trop gros pour faire faillite". Il a jugé peu probable qu'une faillite éventuelle d'Evergrande déclenche une crise financière aussi grave que celle connue après la chute de Lehman Brothers en 2008.

Un défaut ne provoquerait "pas une crise systémique comme celle provoquée par la faillite de Lehman Brothers, mais nous redoutons un effet sévère et durable sur la croissance", soulignent de leur côté les économistes de Société Générale. L'immobilier contribuant à hauteur de 30% à la croissance chinoise, une baisse de 20% de son activité ferait chuter de 5% à 10% le PIB.

Les économistes de SG assignent une probabilité de 30% à ce scénario d'atterrissage en catastrophe de la croissance chinoise due à un effondrement d'Evergrande...