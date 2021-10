Evasion fiscale : une agence BNP Paribas ciblée par des militants d'Attac

Alors que les dernières révélations des "CumEx Files" ont confirmé l'implication de la banque dans l'organisation de l'évasion fiscale, des activistes d'Attac France ont ont aspergé la devanture d'une agence BNP Paribas, place de l'Opéra à Paris.

(Boursier.com) — "La banque qui braque le monde", "banque toxique"... Alors que BNP Paribas a été impliquée dans plusieurs scandales d'évasion révélés depuis 10 ans, Attac a décidé de cibler ce mercredi matin une de ses agences, située sur la place de l'Opéra Paris, en placardant des banderoles sur la façade du bâtiment, avant de l'asperger à l'aide d'extincteurs remplis de peinture noire.

"CumEx Files, Lux Leaks, Panama Papers, OpenLux... La liste des scandales fiscaux ne cesse de s'agrandir. L'accumulation de ces affaires et le montant effarant de l'évasion fiscale (80 à 100 milliards d'euros de manque à gagner pour l'Etat français chaque année) sont une triste conséquence du rôle facilitateur des banques dans l'évasion fiscale des plus riches et des multinationales", dénonce l'association altermondialiste dans un communiqué.

"En France, BNP Paribas est la banque la plus présente dans ces scandales et dans les paradis fiscaux, et participe à priver les finances publiques de revenus fiscaux", affirme-t-elle, précisant également que les dernières révélations des "CumEx Files" confirment son implication dans l'organisation de l'évasion fiscale.

Un manque à gagner de 33 milliards d'euros

Publiée depuis le 18 octobre dernier, cette enquête menée par plusieurs médias internationaux, dans laquelle sont détaillées les techniques d'évasion fiscale pratiquées par des entreprises partout en Europe, a révélé qu'elles auraient entraîné un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour les Etats membres.

"Il n'est plus supportable que les grandes banques françaises, en premier lieu BNP Paribas, jouent un rôle actif dans l'évasion fiscale, comme le rappelle le scandale des CumEx Files dont la France est la première victime pour un montant de 33,3 milliards d'euros de recettes fiscales en 20 ans", a regretté Raphaël Pradeau, porte parole d'Attac.

41 milliards de dollars de financements aux énergies fossiles

"Les sommes qui échappent aux Etats seraient grandement utiles pour financer la nécessaire bifurcation écologique. Pire, BNP Paribas et les principales banques françaises continuent de financer des activités qui conduisent au dérèglement climatique, notamment les industries fossiles", a-t-il souligné.

Avec 41 milliards de dollars de financements aux énergies fossiles l'an dernier, BNP Paribas est la banque "qui a le plus augmenté, en montant absolu, son soutien au secteur entre 2019 et 2020", souligne par ailleurs l'association. "Pire encore, BNP Paribas n'a toujours pas présenté de stratégie crédible de sortie des investissements dans les pétroles et gaz non-conventionnels", ajoute-t-elle.