Europe : l'emploi devrait se redresser plus rapidement qu'après la crise de 2008-2009

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bien que rattrapé par une contraction de l'activité économique plus forte, l'emploi en Europe a connu une évolution similaire à celle des États-Unis selon la dernière étude de S&P... Cela est vrai si l'on compare les taux de chômage et d'activité, mais aussi si l'on part du principe que le chômage partiel est un "chômage caché".

Pour les analystes, les régimes de chômage partiel ont amorti le gros du choc sur le marché du travail européen ; L'emploi devrait ainsi se redresser plus rapidement qu'après la crise de 2008-2009.

Les destructions d'emplois de 2020 ne résultent pas de déséquilibres économiques et sont moins liées aux compétences qu'alors, explique encore S&P... Les réformes structurelles des dix dernières années ont également accru la réactivité du marché du travail à la croissance, en particulier en Espagne, mais aussi en France et en Italie.

Une reprise plus créatrice d'emplois indiquerait moins de pression baissière sur les salaires, par le choc sur la productivité mais le rattrapage des marges bénéficiaires des entreprises pourraient néanmoins plafonner...

Flexibilité à l'appui

Les réformes structurelles de ces dix dernières années pointent vers une création d'emplois plus rapide en temps de reprise de l'activité, souligne donc S&P.

Par pays, en Espagne où les réformes du marché du travail ont été plus radicales qu'ailleurs, la réactivité de l'emploi au PIB a plus que triplé...

Du mieux en France et en Italie

Si cette dynamique ne s'observe pas dans les autres grands pays de l'UE où les réformes sont intervenues plus tard, des signaux indiquent une moindre rigidité du marché du travail en France et en Italie. Selon la Banque de France, un quart environ des créations d'emplois en France entre 2015 et 2019 était lié au CICE.

L'Allemagne se distingue apparemment par une création d'emplois moindre en regard de sa croissance au cours de la dernière décennie. L'évolution limitée du droit du travail, l'introduction d'un salaire minimum en 2015 et une importante pénurie de main-d'oeuvre compliquent l'embauche de travailleurs par les entreprises...