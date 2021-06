Euro de football : Les parieurs FDJ voient la France s'imposer face à l'Allemagne ce soir !

Premier match des "Bleus" ce soir à Munich !

(Boursier.com) — 83 % des parieurs de ParionsSport en ligne et de ParionsSport point de vente misent sur la victoire des Bleus pour l'entrée de l'équipe de France dans la compétition ce soir à Munich !... Seuls 6% des parieurs en ligne et 8% des parieurs en point de vente misent sur une victoire de l'Allemagne.

Si la majorité des parieurs FDJ mise sur une victoire française, les cotes sur le gagnant de la rencontre sont assez équilibrées : Cotes de la rencontre France - Allemagne pour ParionsSport en ligne : victoire de la France à 2,75 / match nul coté à 3,30 / victoire des Allemands à 2,90.

Buteurs en pointe

Les paris sur les buteurs très prisés Le trio d'attaquants de l'équipe de France, composé de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema, est très attendu... Kylian Mbappé est ainsi le favori sur les paris buteurs du match, avec une cote de 3,25. Karim Benzema présente une cote de 3,55 et Antoine Griezmann est à 3,80 sur ParionsSport en ligne et ParionsSport point de vente.

Pour le pari du joueur ayant inscrit le plus de buts sur l'ensemble de la compétition, après avoir inscrit deux buts face à la Russie, Romelu Lukaku est passé favori de ce pari avec une cote à 3.25 sur les deux canaux de prise de jeu FDJ. Il est suivi de Harry Kane pour l'équipe d'Angleterre, avec une cote à 9. Kylian Mbappé est le troisième de ce pari et le premier Français, avec une cote à 11.

FDJ mise sur le Championnat d'Europe de football

FDJ, va proposer une offre complète de paris sportifs sur les 51 matchs de l'UEFA Euro 2020, sur ParionsSport en ligne et dans les 27.000 commerces proposant l'offre ParionsSport point de vente.

Pour chaque rencontre, jusqu'à 150 paris seront proposés en point de vente et jusqu'à 220 paris en ligne. Le 'live betting', ou pari en direct, exclusivement disponible sur ParionsSport en ligne, permettra de proposer jusqu'à 70 paris sur chacune des 51 rencontres.

"L'UEFA Euro 2020 sera pour FDJ un évènement majeur cette année en termes de mises et de recrutement de nouveaux joueurs. Le football est, en effet, le sport sur lequel les parieurs misent le plus et il représente ainsi plus de la moitié des enjeux pour la marque. Les paris sportifs représentent un axe stratégique de développement pour FDJ, avec 3,2 milliards d'euros de mises en 2020, soit 20% des mises du Groupe" conclut la direction de FDJ.