L'assureur crédit français a été racheté en 2018 par Allianz.

(Boursier.com) — Euler Hermes change de nom et devient Allianz Trade, a annoncé lundi le groupe allemand Allianz , qui a repris l'assureur crédit français en 2018. "Notre nouveau nom soutiendra directement la mise en oeuvre de notre plan stratégique à horizon 2025", précise-t-il dans un communiqué.

Renforcer sa position

Nous sommes le leader mondial de l'assurance-crédit et sommes présents dans 52 pays, avec plus de 5.500 collaborateurs. Changer de nom et devenir Allianz Trade, c'est renforcer davantage notre position d'acteur international. Avec ce nouveau nom, nous bénéficierons encore plus de la réputation et de la solidité du Groupe Allianz, qui dispose d'un vaste réseau international d'expertise.