Etudiants : le palmarès des villes les plus chères

Sans surprise, les dix premières villes du classement sont briguées par des villes d'Ile-de-France à l'exception de Nice, selon le classement de l'Unef.

(Boursier.com) — Cette année, le coût de la vie étudiante devrait augmenter de 6,47%, selon les données publiées la semaine dernière par l'Unef. Le syndicat dévoile ce mardi le palmarès des villes les plus chères pour les étudiants, rappelant une nouvelle fois que le loyer est le premier poste de dépense et qu'il progresse encore de 1,89% cette année. Paris reste en tête du classement avec un loyer moyen à 881 euros.

"Les dix premières places du classement sont briguées par des villes d'Ile-de-France à l'exception de Nice. Le bassin parisien est une nouvelle fois le lieu de vie le plus cher de France et l'impact sur les étudiants est considérable. Les hausses du coût de la vie sont importantes cette année, avec notamment une augmentation de 8,86% à Guyancourt", peut-on lire dans un communiqué.

Le Havre s'emballe

Frais d'inscription, frais de restauration, électricité, assurance habitation, téléphone, internet, frais bancaires, services médicaux, frais liés aux mutuelles, alimentation, produits d'hygiène et d'entretien, habillement, livres et les loisirs... En plus de ce socle commun, l'Unef a pris en compte les loyers moyens des logements étudiants privés et le coût des transports pour les non boursiers. Certaines villes affichent des hausses du coût de la vie supérieures au taux national, comme le Havre, avec une augmentation de 7,31% ou encore Chambéry, dont le coût de la vie augmente de 6,85%.