Etude mondiale de Swiss Re sur l'impact de la pandémie sur le bien-être mental et physique

Selon une enquête menée par l'Institut Swiss Re auprès de 11.000 personnes dans le monde entier, la pandémie a eu des répercussions importantes et a accru l'attention portée à la santé, au bien-être et à la protection.

(Boursier.com) — Pour la troisième édition de son enquête annuelle - et la première au niveau mondial - l'Institut Swiss Re s'est intéressé à l'évolution des préoccupations en matière de santé et de sécurité financière et à ses conséquences sur les pratiques en matière d'assurance...

Fait majeur, la santé mentale est devenue une priorité, les résultats montrant qu'un tiers de la population interrogée dans les pays développés a signalé une détérioration de son état de santé mentale au cours des 12 derniers mois. En France, 39% des personnes interrogées ont cherché à obtenir un soutien en matière de santé mentale.

Les personnes interrogées ont également exprimé des préoccupations croissantes quant à l'adéquation de leur niveau actuel de couverture d'assurance. 54% des personnes interrogées dans le monde ont déclaré avoir recherché des polices d'assurance nouvelles ou supplémentaires au cours des six mois précédant l'enquête.

Les personnes interrogées au Japon (55%) et au Royaume-Uni (49%) ont exprimé le plus haut niveau d'insécurité, contre 40% pour les consommateurs français, qui semblent être moins inquiets. Toutefois, 22% des Français sont tout de même à la recherche de polices d'assurance nouvelles ou complémentaires.

Soins préventifs

Le rapport montre également que la pandémie a favorisé le renforcement des soins préventifs et la prévention des maladies, 17% des personnes interrogées en France prévoient ainsi de réaliser des bilans de santé plus fréquemment...

Enfin, l'étude souligne la forte popularité des outils numériques, notamment auprès des plus jeunes...

Près de 50% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles prévoyaient d'utiliser des services de télésanté ou de vidéoconférence pour accéder à des services de santé et gérer leurs besoins en matière d'assurance. 26% des Français interrogés se disent même prêts à partager leurs données personnelles pour obtenir des conseils médicaux personnalisés.