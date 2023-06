Etude : Les Français et leur bulletin de paie

La jeune génération dessine les nouveaux contours d'une rémunération en phase avec les mutations du travail.

(Boursier.com) — Selon le ministère de l'Économie des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique La fiche de paie également appelée bulletin de salaire est un justificatif que l'employeur doit remettre obligatoirement à son salarié. La loi en fixe strictement le contenu et le cadre." Ce document relie donc directement employé et employeur. Chaque personne qui travaille est amenée à en recevoir une à la fin du mois... Mais les actifs français savent-ils correctement la déchiffrer ? Et que pensent-ils du format, du contenu et des modalités de leur fiche de paie ? Considérée comme essentielle, est-elle vouée à évoluer dans un monde du travail en pleine mutation ?

PayFit, solution de la gestion de la paie et des RH pour les TPE / PME a voulu comprendre et trouver des réponses à ces questions en réalisant une étude avec Ipsos Digital.

Sur 1000 répondants, 686 personnes actives professionnellement ont répondu en toute transparence sur leur capacité à déchiffrer une fiche de paie, leur perception de la forme et du format et sur l'acceptation ou non des potentielles évolutions d'un bulletin de salaire...

Un bulletin de paie encore trop complexe pour 4 français sur 5

Plus de 61% des actifs déclarent ne pas savoir totalement déchiffrer leur bulletin de paie, et plus de la moitié (54%) disent le comprendre partiellement face à une minorité (7%) qui ne le comprend pas du tout. Sans surprise, 81% des Français regardent en priorité le salaire net.

Disparités entre petites et grandes entreprises

On constate un retard des TPE/PME sur les enjeux de la digitalisation : aujourd'hui, près des deux tiers (62%) des actifs reçoivent leur bulletin de paie de manière digitalisée/dématérialisée et ce sont principalement les salariés des grandes entreprises qui sont concernés (70% pour les entreprises de plus de 500 salariés vs 48% pour les entreprises de 1 à 9 salariés et 50% pour les entités de 10-49 salariés).

La rémunération, transparence et usages

Près de 7 actifs sur 10 (68%) souhaiteraient que leur entreprise mette en place une politique de transparence sur les salaires.

Parmi eux, 44% attendent une transparence totale (avec visibilité sur politique salariale et grilles de salaires ) et 20% une transparence partielle (seulement les grilles avec les minimum et maximum pour chaque poste).

La jeune génération dessine les tendances émergentes...

25% des actifs français souhaiteraient pouvoir faire des dons sur salaire à des associations directement versés par leur employeur au moment de la paie. Ce sont notamment les plus jeunes (41% des 18-34 ans) qui sont favorables à l'idée.

Plus de trois quarts des actifs (77%) n'ont jamais demandé d'avance sur leur salaire. Toutefois, on constate que les actifs en ayant déjà demandé une (23%) sont surreprésentés parmi les jeunes (36%) (18-34 ans) et les hommes (31%).

1 actif sur 5 serait ouvert à des versements en crypto-monnaies : Si la majorité (76%) des actifs français ne souhaite pas être payée en crypto-monnaies, 19% se disent intéressés. Parmi les intéressés, on retrouve une nouvelle fois les plus jeunes (31% des 18-34 ans).