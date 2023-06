Etude : La fortune des plus riches a chuté en 2022

La plus forte baisse depuis dix ans, selon un rapport de Capgemini.

(Boursier.com) — C 'est la plus forte chute depuis dix ans !... Le nombre de particuliers fortunés dans le monde a baissé de 3,3% à 21,7 millions en 2022, et la valeur de leur patrimoine a reculé de 3,6%, à 83.000 milliards de dollars, d'après le rapport World Wealth Report 2023 dressé par Capgemini. Le groupe prend en compte les personnes dont l'argent disponible hors résidence principale dépasse le million de dollars.

Surtout en Amérique du Nord

Incertitudes géopolitiques et macroéconomiques... Les plus fortes baisses en termes de patrimoine concernent l'Amérique du Nord (-7,4%), suivie de l'Europe (-3,2%) et l'Asie-Pacifique (-2,7%).

"A l'inverse, l'Afrique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient ont fait preuve de résilience et vu leur richesse croître en 2022, du fait de la forte performance du secteur des énergies fossiles", écrivent les auteurs de cette étude...

Déroute en boursière

Les grandes places boursières internationales ont accusé quelque 14.000 milliards de dollars de pertes en 2022, une correction boursière provoquée par la guerre en Ukraine, une hausse des prix à un rythme effréné ayant entraîné le relèvement brutal des taux directeurs des banques centrales, sans oublier la persistance de l'épidémie de COVID-19 en Chine... Les emprunts d'Etat américains et allemands, ont ainsi corrigé respectivement 16% et 24% en dollars sur la période.