Etats-Unis : vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux !

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi soir un plan destiné à faire baisser les hospitalisations et les décès dus au Covid, alors que la vaccination piétine outre-Atlantique et que le variant delta freine la reprise économique.

(Boursier.com) — Face à la propagation rapide du variant delta aux Etats-Unis, le président américain Joe Biden a présenté jeudi soir un plan de lutte, dont l'un des pivot est la vaccination obligatoire pour les quelque 4 millions de fonctionnaires fédéraux, ainsi que les millions de salariés des sous-traitants des agences fédérales.

Le président démocrate a signé jeudi soir décret obligeant les fonctionnaires à se faire vacciner, sans possibilité désormais d'échapper à la seringue en se faisant tester régulièrement.

En outre, pour le secteur privé, le ministère du Travail va instaurer l'obligation de se faire vacciner ou d'effectuer un test de dépistage hebdomadaire pour les employés des entreprises de plus de 100 salariés, soit plus de 80 millions de personnes. Par ailleurs, une campagne nationale de rappel pour les vaccins contre le Covid-19 doit également débuter à partir du 20 septembre.

Faire baisser les hospitalisations et les décès

La Maison Blanche a déjà imposé la vaccination aux militaires et au personnel de maisons de retraite recevant des subventions fédérales. Les employés fédéraux avaient jusqu'ici le choix entre se faire vacciner ou se soumettre à des tests réguliers ainsi qu'à diverses mesures restrictives

Cette nouvelle stratégie, déclinée en six volets, vise à "réduire le nombre d'Américains non vaccinés (...) faire baisser les hospitalisations et les décès, permettre à nos enfants d'aller à l'école en sécurité et de garder notre économie forte", a expliqué la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d'une conférence de presse.

53,3% des Américains entièrement vaccinés

Alors que la campagne de vaccination avait démarré rapidement, fin 2020, elle a nettement marqué le pas ces dernières semaines. Seulement 53,3% des Américains présentent un schéma vaccinal complet, contre environ 62% en France. L'arrivée du variant delta a entraîné une forte hausse du nombre des cas et des hospitalisations pendant l'été. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès liés au nouveau coronavirus au monde, avec près de 653.000 morts.

La dégradation de la situation sanitaire a entraîné un ralentissement de la croissance économique, soulignée mercredi soir par la Réserve fédérale américaine dans son dernier Livre Beige, un rapport de référence sur l'activité dans les 12 grandes districts des Etats-Unis.

La Fed a souligné que les inquiétudes concernant la propagation rapide du variant delta ont entraîné une baisse des sorties au restaurant, des voyages et du tourisme, ce qui a pesé sur l'ensemble de l'économie américaine cet été.