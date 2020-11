Etats-Unis : Trump parle vaccin et semble envisager sa défaite...

Donald Trump a réaffirmé vendredi son opposition à un confinement national contre le Covid-19, mais a reconnu pour la 1e fois sa possible défaite à la présidentielle : "qui sait ce que sera l'administration (en janvier) ? Le temps nous dira"...

Un premier pas vers la reconnaissance de la défaite ? Donald Trump a pris la parole vendredi soir pour la 1e fois depuis l'annonce de la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre.

S'exprimant depuis les jardins de la Maison Blanche, le président américain sortant n'a officiellement parlé que de la lutte contre le coronavirus, alors que la 2e vague grandit aux Etats-Unis... Mais il a aussi évoqué un avenir où il ne serait plus le locataire de la Maison Blanche, en reconnaissant que : "Qui sait ce que sera l'administration (en janvier) ? Le temps nous dira quelle administration nous aurons".

Un vaccin disponible aux Etats-Unis en avril 2021 ?

Juste avant, il avait affirmé qu'"idéalement, on ne fera pas un confinement. Je ne le ferai pas, cette administration ne fera pas un confinement". Il a aussi dit s'attendre à ce qu'un vaccin contre le Covid-19 soit disponible pour l'ensemble de la population des Etats-Unis dès avril prochain.

Il a ajouté qu'une autorisation en urgence serait "très prochainement" délivrée pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech, qui ont publié cette semaine des premiers résultats très positifs de leur essai de Phase 3.

L'élection "la plus sûre de l'histoire des Etats-Unis"

Selon les dernières projections de l'institut Edison Research, qui travaille pour les grands réseaux de télévision américains, Joe Biden a remporté l'élection du 3 novembre avec 306 grands électeurs contre 232 à son adversaire républicain.

Donald Trump, qui était quasiment absent de tout événement public depuis l'élection présidentielle, a jusqu'ici refusé de reconnaître sa défaite et son équipe de campagne a déposé de nombreux recours pour contester la régularité du scrutin dans certains Etats. Dans un tweet, Trump a aussi dit envisager de se rendre ce samedi à un rassemblement prévu par ses partisans à Washington pour lui manifester leur soutien.

Jusqu'à présent, aucune preuve de fraude électorale n'a été détectée. Jeudi, plusieurs autorités électorales américaines ont indiqué n'avoir trouvé "aucune preuve" de bulletins perdus ou modifiés, ou de systèmes de vote piratés. "L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des Etats-Unis", ont affirmé ces autorités.

La 2e vague grossit aux Etats-Unis à l'approche de Thanksgiving

De son coté, le président élu Joe Biden, qui a fait de la lutte contre le coronavirus une priorité, a mis sur pied dès le 9 novembre une équipe d'experts chargée de bâtir un plan de lutte contre la pandémie, qui entrera en vigueur dès le 20 janvier prochain, date de son investiture. Cette semaine, Biden a "imploré" les Américains de porter un masque pour se protéger du coronavirus, qui a tué plus de 243.000 personnes aux Etats-Unis, le pays du monde le plus touché par la pandémie.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens a bondi de plus de 70% en deux semaines pour dépasser les 130.000 et les hôpitaux du pays sont désormais plus chargés que lors de la première vague de Covid, avec 67.096 personnes alitées jeudi, en hausse de 2.000 par rapport à la veille, et +91% sur un mois. Le système hospitalier est désormais sous tension dans au moins 18 des 50 Etats, notamment dans les Etats du Midwest, dont les Dakota du Nord et du Sud.

Face à cette résurgence, un membre de la nouvelle "task force" anti-Covid de Joe Biden, l'épidémiologiste Michael Osterholm, a indiqué vendredi au 'Washington Post" qu'il faudrait un confinement national de 4 à 6 semaines aux Etats-Unis pour contrôler la progression du virus, tout en ajoutant qu'il lui semblait improbable que ce confinement national soit envisageable, en raison de l'organisation fédérale des Etats-Unis, qui donne des prérogatives importantes à chaque Etat.

Les nouvelles mesures de restriction se multiplient dans les Etats

Ces dernière semaines, la 2e vague de l'épidémie a pris de l'ampleur dans le pays, entraînant de nouvelles mesures locales de restriction, à l'approche des fêtes de Thanksgiving, le 26 novembre, qui sont l'occasion pour les Américains de voyager et de se retrouver en famille.

Vendredi, les gouverneurs de trois Etats de la côte ouest des Etats-Unis, la Californie, l'Oregon et Washington, ont déconseillé à leurs administrés de voyager hors de leurs Etats pendant cette période, tandis que le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a mis en place depuis vendredi un couvre-feu à 22h pour les bars et restaurants. En outre, le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a appelé les parents d'élèves à "se préparer" à la fermeture des écoles à partir de lundi.

L'Oregon a aussi annoncé un "gel de deux semaines" de nombreuses activités non essentielles et a appelé au télétravail, à compter du mercredi 18 novembre. Enfin, la ville de Chicago a demandé jeudi à ses 2,7 millions d'habitants de rester à la maison, sauf pour se rendre au travail, à l'école ou pour quelques activités essentielles, sans que la mesure soit coercitive.