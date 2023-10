Etats-Unis : la Chambre des représentants reste sans "speaker", nouveau vote prévu ce vendredi

Après avoir échoué à deux reprises dans sa tentative de briguer le poste de "speaker", l'élu républicain ultraconservateur, Jim Jordan, prévoit de se soumettre à un nouveau vote de la Chambre des représentants...

(Boursier.com) — Depuis plus de deux semaines, la Chambre américaine des représentants n'a plus de président, et la tentative de l'élu républicain ultraconservateur, Jim Jordan, de briguer le poste de "speaker" a échoué pour la deuxième fois mercredi, ne faisant pas consensus au sein de la majorité républicaine, dans un contexte de divisions persistantes dans son parti. Le membre de la frange la plus conservatrice du parti, proche de Donald Trump, a prévu de se soumettre à un nouveau vote de la Chambre des représentants pour obtenir le poste de 'speaker'.

"Je suis toujours candidat pour le poste et j'entends obtenir les votes et remporter cette course", a-t-il affirmé à des journalistes. Un vote doit se tenir ce vendredi à 10h00 (14h00 GMT), comme l'a indiqué jeudi le porte-parole de celui qui occupe la présidence de la commission des Affaires judiciaires de la Chambre.

Jim Jordan avait d'abord été battu par Steve Scalise lors d'un vote à bulletins secrets interne au sein du Parti républicain. Cependant, l'élu de Louisiane a ultérieurement retiré sa candidature au poste de "speaker" avant même un vote en séance plénière, faute de soutien suffisant.

Vers un "shutdown" ?

Pour tenter d'éviter un nouveau revers, l'allié de l'ancien président Donald Trump s'est entretenu jeudi avec certains des 22 élus républicains ayant voté contre sa nomination, sans être parvenu, semble-t-il, à les faire changer d'avis. "Nous lui avons tous dit que pour nous c'était un 'non' ferme. Voilà la discussion", a confié l'élu républicain Vern Buchanan à des journalistes. "A lui maintenant de prendre une décision", a-t-il ajouté en référence à Jim Jordan.

Pour rappel, le poste de "speaker" est vacant depuis la destitution du républicain Kevin McCarthy le 3 octobre, suite à un vote initié par un groupe d'élus rebelles de son propre parti. La mince majorité des républicains à la Chambre rend toute défection particulièrement significative. Cette impasse intervient dans un contexte international particulièrement délicat, avec notamment un conflit en cours au Moyen-Orient et la menace d'une nouvelle fermeture partielle du gouvernement américain ("shutdown") si un budget n'est pas adopté d'ici moins d'un mois.

Joe Biden appelle à mettre fin aux "mesquineries politiques"

Jeudi soir, le président Joe Biden a annoncé son intention de solliciter rapidement des milliards de dollars d'aides supplémentaires au Congrès en faveur d'Israël et de l'Ukraine, soulignant l'importance pour les États-Unis de garantir la victoire de leurs deux alliés dans leurs conflits respectifs contre le Hamas et la Russie.

Au cours d'une rare allocution télévisée en "prime time" depuis le Bureau ovale, le locataire démocrate de la Maison blanche s'est adressé aux élus républicains, en les exhortant de ne pas laisser des "mesquineries politiques" partisanes bloquer "nos responsabilités en tant que grande nation". L'enveloppe budgétaire supplémentaire sollicitée par Joe Biden nécessite l'approbation à la fois du Sénat, où les démocrates sont majoritaires, et de la Chambre des représentants.

Certains élus cherchent, par ailleurs, à faire adopter une mesure pour étendre les attributions de Patrick McHenry, "speaker" intérimaire depuis que Kevin McCarthy a été déchu. Mais des divisions ont empêché cette semaine un accord en ce sens.