Etats-Unis : Joe Biden efface toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis

"Personne ne devrait se trouver dans une prison fédérale pour simple détention de marijuana, personne ne devrait non plus se retrouver dans une prison d'Etat pour cette raison", a estimé le président américain.

(Boursier.com) — Joe Biden fait un pas de plus vers la dépénalisation du cannabis... S'il reste opposé à la légalisation, le président des Etats-Unis a gracié jeudi des milliers d'Américains condamnés au niveau fédéral pour simple possession de cannabis, annonçant ainsi prendre "des mesures" pour mettre fin à une "approche ratée" dans laquelle s'était engagée son pays en matière de drogues.

"Il y a des milliers d'Américains qui ont été condamnés pour possession de marijuana et qui peuvent se voir refuser l'accès à un emploi, un logement ou à des formations pour cette raison", a expliqué le chef d'Etat américain dans un communiqué, estimant que son action "contribuera à atténuer les conséquences collatérales de ces condamnations".

"Personne ne devrait se trouver dans une prison fédérale pour simple détention de marijuana, personne ne devrait non plus se retrouver dans une prison d'Etat pour cette raison", a-t-il jugé. Selon 'CNBC', 6.500 personnes, qui ont été condamnées pour possession simple de cannabis entre 1992 et 2021, sont concernées par cette décision.

Poursuivre les efforts de lutte contre le trafic et la vente de cannabis aux mineurs

Joe Biden a également appelé les gouverneurs des Etats américain à suivre son exemple et demandé au secrétaire du département de la santé et des services sociaux, Xavier Becerra d'entamer le processus de révision de la classification du cannabis au niveau fédéral.

"Nous classons la marijuana au même niveau que l'héroïne - et plus grave que le fentanyl. Cela n'a aucun sens", a souligné le président américain qui, par cette décision, répond alors à une promesse de campagne. Cette annonce intervient également à l'approche des élections de mi-mandat du 8 novembre.

Le président américain toutefois souligné la nécessité de poursuivre les efforts de lutte contre le trafic et la vente de cannabis aux jeunes Américains. "Nous avons toujours besoin de limitations importantes sur le trafic, la commercialisation et la vente de marijuana par des mineurs", a-t-il affirmé.