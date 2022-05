Etats-Unis : "insalubrité flagrante" dans l'usine Abbott de lait infantile

Auditionné par le Congrès américain, un responsable de la FDA a décrit une situation "choquante" dans l'usine de lait infantile du groupe Abbott dans le Michigan. La fermeture de ce site a causé une pénurie de lait pour bébé aux Etats-Unis.

(Boursier.com) — Les Etats-Unis sont confrontés depuis plusieurs semaines à une pénurie sans précédent de lait infantile. Outre des problèmes de chaîne d'approvisionnement liées à la crise du coronavirus, cette crise est liée à un scandale sanitaire aux Etats-Unis. Une usine géante de lait pour bébé du géant pharmaceutique Abbott à Sturgis, dans le Michigan, a dû être fermée en février suite à des infections graves chez 4 bébés, dont deux sont décédés.

Mercredi, les protagonistes de cette affaire étaient auditionnés devant une commission de la chambre des Représentants à Washington. L'occasion pour le directeur exécutif d'Abbott Nutrition de présenter les excuses du groupe, tandis que le représentent de l'agence américaine de l'alimentation et des médicaments, la puissante FDA, a dénoncé les conditions d'"insalubrité flagrante" relevées par son enquête dans l'usine Abbott du Michigan.

Robert Califf a ainsi écrit une situation "choquante" sur ce site, où des bactéries potentiellement dangereuses ont été trouvées à de nombreux endroits, ainsi que des fissures dans les équipements clés de l'usine, des fuites d'eau provenant du plafond, de l'eau stagnante, sans compter un manque d'hygiène de la part du personnel,en raison de règles inadéquates sur le lavage des mains.

Réouverture du site prévue à partir du 4 juin

"Franchement, les résultats de l'inspection étaient choquants", a dit le responsable de la FDA devant les députés américains. "C'est si loin de mes précédentes expériences avec ce groupe industriel que j'en suis inquiet", a-t-il ajouté.

Après avoir mené des travaux sous la houlette de la FDA, Abbott a fait savoir mardi qu'il comptait rouvrir partiellement le site de production de Sturgis le 4 juin, et il prévoit de commercialiser à nouveau ses produits vers le 20 juin.

Devant la Commission du Congrès, Christopher Calamari, le directeur exécutif de Abbott Nutrition a présenté mercredi ses excuses aux parents confrontés à la pénurie de lait pour bébé. "Nous vous avons laissé tomber (...) Nous sommes profondément désolés et nous nous engageons à faire en sorte qu'une pénurie comme celle-ci ne se reproduise plus jamais". Il a reconnu que "cela prendra du temps" pour regagner la confiance des familles, assurant que le groupe faisait tout ce qu'il pouvait pour résoudre cette crise.

Les Etats-Unis contraints d'importer en urgence du lait infantile

Quatre groupes industriels, Abbott, Mead Johnson Nutrition (filiale de Reckitt Benckiser), Nestlé USA et Perrigo dominent 90% du marché du lait infantile produit aux Etats-Unis. La fermeture de l'usine Abbott du Michigan a provoqué une crise sans précédent, obligeant les Etats-Unis à faire appel en urgence à des importations dans le cadre d'une opération de pont aérien baptisée "Fly Formula" par le gouvernement américain.

Les leaders européens du marché, le groupe suisse Nestlé et le français Danone, ont commencé à acheminer des flacons de formules de lait pour bébé aux Etats-Unis. Le groupe français, deuxième plus grand fabricant de préparations pour nourrissons au monde, mais acteur relativement petit sur le marché américain, a expédié une grande partie de son produit depuis le Royaume-Uni et les Pays-Bas par fret maritime via sa filiale Nutricia North America. Nestlé va livrer 1,5 million de flacons de lait en poudre pour bébés par avion de Zurich à la ville de Plainfield, dans l'Etat de l'Indiana.

A la Bourse de New York, l'action Abbott Laboratories affiche un recul de plus de 19,5% depuis le début de l'année, sous-performant le secteur pharmaceutique, qui affiche en moyenne un recul de 10% (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF), et alors que l'indice Dow Jones a reculé de 11,6% depuis le 1er janvier.