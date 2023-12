Et si 2024 était l'année du grand retour des introductions en bourse ?

Demandez le programme !

(Boursier.com) — Après un cru famélique en 2023, les banquiers d'affaires espèrent tous une reprise des introductions en Bourse (IPO) en 2024... "Les marchés des introductions en Bourse se porteront mieux en 2024 que cette année, et je pense que les volumes et la facilité d'accès aux marchés de capitaux s'amélioreront tout au long de l'année", estime David Ludwig, responsable mondial des marchés de capitaux actions chez Goldman Sachs.

Cette prévision intervient après une année très difficile pour les nouvelles cotations avec seulement 6 introductions en bourse à Paris (STIF, Vinpai, Osmosun, Mon courtier énergie, Florentaise et Lepermislibre) ! 532 milliards de dollars ont seulement été levés au niveau mondial sur les marchés de capitaux actions cette année, selon Dealogic, la pire performance annuelle de la dernière décennie après celle de 2022...

Ceux qui ont tenté leur chance ces derniers mois comme le fabricant de sandales Birkenstock, ont vu leurs cours se faire chahuter... "Nous nous trouvons, au pire, au milieu d'une pause dans les hausses de taux, au mieux, au début de leur mouvement d'assouplissement", estime Stéphane Boujnah, directeur général du groupe boursier européen Euronext. Cela incitera les investisseurs à transférer leurs actifs des obligations vers les actions, a-t-il ajouté...

A l'agenda de l'année prochaine, la probable cotation du groupe de mode très médiatisé Shein, basé à Singapour, pourrait attirer l'oeil des investisseurs avec une valorisation de 90 milliards de dollars à la Bourse de New York.

Le groupe de capital-investissement Permira se prépare aussi à coter Golden Goose, qui produit des baskets de luxe, dans le cadre d'une opération qui pourrait permettre de lever environ un milliard d'euros. La société britannique CVC pourrait aussi relancer ses projets d'introduction en Bourse après les avoir reportés au début du trimestre, tandis que General Atlantic envisagerait de s'introduire en Bourse aux États-Unis...

Les spécialistes s'attendent à ce que les fonds de capital-investissement animent largement le secteur dans les mois à venir, car les gérants doivent restituer le capital à leurs investisseurs. Le nombre de fonds ayant débouclé leurs participations a été particulièrement faible en 2023... Par ailleurs, la hausse des taux depuis un an et demi a restreint l'accès au crédit et limité le recours au 'private equity' qui avait contribué à faire de l'ombre à la bourse ces dernières années...

Voie royale ?

"Les conditions préalables à la réouverture des marchés d'introduction en bourse sont réunies, et les fonds de capital-investissement détiennent des actifs intéressants pour les marchés publics", explique Gareth McCartney, co-responsable mondial de l'ECM chez UBS.

Les groupes européens eux-mêmes, à l'image de Bayer (la direction réfléchit à se séparer de la santé grand public et son aspirine pour générer du cash), de Renault (avec son entité électrique Ampère qui va voler de ses propres ailes à partir du printemps prochain si tout va bien), Sanofi (la cotation séparée en Bourse de son activité "Santé Grand Public" à partir du quatrième trimestre de l'année prochaine est évoquée, alors que le laboratoire cherche à encourager le développement de nouveaux médicaments) et de Vivendi (qui vient d'évoquer étudier l'éclatement de la holding pour redonner de l'autonomie à Havas ou Canal+), ont ainsi annoncé explorer les possibilités de scission et de filialisation de certaines de leurs divisions...

Ces derniers mois, les actionnaires ont vendu des participations de plusieurs milliards de dollars dans des sociétés comme Heineken et le London Stock Exchange. Certains Etats ont également commencé à se délester de leurs participations dans les banques sauvées lors des dernières crises, comme Monte dei Paschi ou ABN Amro...

