Et maintenant un risque de pénurie sur les produits alimentaires...

Une association de transporteurs met en garde sur la durée des blocages, qui pourrait priver les consommateurs de produits frais.

(Boursier.com) — Les blocages des raffineries de pétrole inquiètent les routiers... Une association des professionnels du transport frigorifique a estimé ce mardi que les perturbations en cours sur le territoire national "confrontent les entreprises qui transportent des denrées périssables (matières premières agricoles - viandes, produits de la pêche, fruits & légumes - produits finis ou semi-finis - plats cuisinés, produits traiteurs, frais ou surgelés) à des difficultés grandissantes pour s'approvisionner en carburants".

De quoi "mettre en péril l'approvisionnement des populations en produits alimentaires", selon Valérie Lasserre, déléguée générale de La chaîne logistique du froid, qui représente 120 entreprises de transport et d'entreposage de produits frais & surgelés. Les transporteurs interrogés par l'association "rencontrent des difficultés d'approvisionnement en carburant, sur tout le territoire et en particulier dans les Hauts-de-France".

"Panne sèche à courte échéance"

"Le temps nécessaire à la remise en fonctionnement d'une centrale de raffinage étant d'environ six jours, si aucune mesure n'est entreprise rapidement pour contraindre le maintien de la production et de la distribution de carburant, nos transporteurs frigorifiques pourraient se trouver en panne sèche à très courte échéance et donc dans l'incapacité de travailler", précise Valérie Lasserre, dont l'association représente 100.000 camions frigorifiques.

Elisabeth Borne a annoncé mardi la réquisition de personnel dans des dépôts de carburant gérés par Esso, filiale du géant américain ExxonMobil, où un accord salarial conclu lundi soir avec des syndicats représentant une majorité du personnel n'a pas suffi à mettre fin à plus de trois semaines de grève.

Alors que le gouvernement avait appelé mardi matin à une levée "sans délai" des blocages qui privent de carburant de nombreuses stations-service, sous peine de prendre les mesures nécessaires pour le faire lui-même, la Première ministre a mis cette menace a exécution...