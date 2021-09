Escroquerie au fonds de solidarité : près de 6 millions d'euros auraient été détournés par un influenceur français

Un jeune influenceur est accusé d'avoir mis au point une vaste escroquerie, lui permettant récolter au moins 5,8 millions d'euros du fonds de solidarité mis en place lors de la crise du Covid-19...

(Boursier.com) — L 'arnaque était particulièrement bien ficelée... Un jeune influenceur, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme "PA7", est soupçonné d'avoir mis en place une vaste escroquerie, lui permettant de récolter au moins 5,8 millions d'euros du fonds de solidarité mis en place lors de la crise du Covid-19 pour aider les entreprises en difficulté, comme l'a rapporté 'Le Parisien'. Selon les enquêteurs, ce chiffre est probablement sous-estimé.

Installé à Dubaï depuis fin 2020, le jeune homme de 24 ans, qui compte quelque 50.000 abonnés sur Snapchat, près de 37.000 sur sa chaîne Youtube et plus de 12.000 sur Instagram, aurait mis au point un système lui permettant de détourner l'argent du fonds de solidarité, proposant à ses abonnés de réaliser l'ensemble des démarches des demandes d'aides Covid frauduleuses à leur place.

"Tu envoies un message sur WhatsApp, on répond à tes questions, on monte ton dossier. C'est carré. Let's go for the show", proposait-il dans une vidéo selon le quotidien. "Les aides Covid, 4.500 euros à prendre en 48 heures. Qui va cracher sur 4.500 euros ? Avant, c'était 10.000 mais c'est mieux que rien", précisait-il également à ses abonnés.

Des commissions entre 30 et 50% des indemnisations

L'influenceur récupérait alors leurs identifiants pour se connecter au site des impôts et déposait une demande de fonds de solidarité à son nom, en remplaçant le secteur d'activité de celui-ci par un secteur d'activité pouvant prétendre au fonds de solidarité, comme la restauration par exemple. Pour toucher davantage d'indemnisations, le chiffre d'affaires de l'année 2019 pouvait être gonflé, afin de prétendre que le manque à gagner de 2020 était plus important.

En échange de ses services, le jeune homme réclamait entre 30% et 50% du montant des indemnisations à ses clients. Il blanchissait ensuite ces sommes "par le biais de circuits complexes de sociétés écrans", indique 'Le Parisien'.

Accélérer la lutte contre la fraude au fonds de solidarité

Le système frauduleux a été découvert à la suite d'un contrôle fiscal portant sur un livreur Uber Eats, qui avait reçu 16.000 euros du fonds de solidarité pour les entreprises. Or, les livreurs ne sont pas éligibles à cette aide. L'influenceur a été mis en examen fin août à Paris pour "escroquerie en bande organisée" et "blanchiment aggravé", puis placé en détention provisoire à Fresnes (Val-de-Marne).

Fin février dernier, le gouvernement avait pour rappel annoncé son intention d'accélérer sa lutte contre la fraude au fonds de solidarité, alors que le ministère de l'Economie avait d'ores et déjà identifié 300.000 dossiers "possiblement frauduleux" parmi les demandes d'aides déposées. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait indiqué que 250 agents supplémentaires seraient recrutés pour vérifier que les demandes d'aides sont bien justifiées.