Equipements électroniques : qui possède quoi ?

En 2019, parmi les 10% des ménages les plus modestes, 68% disposaient d'un ordinateur et 75% d'un accès à Internet, contre respectivement 95% et 96% des 10% des ménages les plus aisés, selon l'Insee.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Si les foyers en France sont de mieux en mieux équipés en informatique ou internet, des inégalités d'équipement persistent selon le niveau de vie... En 2019, 83% des ménages possédaient un ordinateur (un taux qui a presque doublé en 15 ans) et 86% une connexion internet (contre 45% en 2004), selon une étude de l'Insee. Le téléphone portable s'est également imposé : 96% en 2019 contre 69% en 2004.

"Les jeunes ont été les premiers à adopter ces nouveaux outils et services, mais les plus âgés s'en saisissent désormais", fait remarquer l'étude. En effet, 82% des 60-74 ans et 47% des 75 ans ou plus étaient équipés d'un ordinateur en 2019, soit respectivement 8 et 15 points de plus en cinq ans.

Si le fossé dû à l'âge s'estompe, des inégalités persistent toutefois "selon le niveau de vie", note l'Insee. Ainsi, en 2019, parmi les 10% des ménages les plus modestes, 68% disposaient d'un ordinateur et 75% d'un accès à Internet, contre respectivement 95% et 96% des 10% des ménages les plus aisés...

"Le niveau de vie continue de déterminer le taux d'équipement"

"Si le téléphone portable est présent dans 95% des ménages français, avec peu de différences selon le niveau de vie, ce n'est pas encore le cas de tous les biens électroniques. Ceux-ci se démocratisent mais le niveau de vie continue de déterminer le taux d'équipement", souligne l'institut...

Ainsi, la proportion de ménages équipés augmente avec le niveau de vie. Les inégalités sont plus visibles pour certains types d'équipements, comme la tablette notamment. Pour ces appareils, le taux d'équipement varie "du simple au double" entre les ménages les plus modestes et les plus aisés.

Pour les abonnements à des chaînes de télévision, le taux d'équipement diffère aussi nettement : 45,9% des 10% des ménages les plus modestes y ont accès, contre 72,3% des 10% des ménages les plus aisés.

Le rapport du taux d'équipement en ordinateur stagne depuis 2010

Selon l'Insee, le rapport du taux d'équipement en ordinateur entre ménages modestes et ménages aisés "stagne depuis 2010 (entre 1,3 et 1,4) après avoir fortement diminué : en 2004, les 10% des ménages les plus modestes étaient 2,1 fois moins souvent équipés que les plus aisés".

Pour l'accès à Internet, 75% des ménages les plus modestes sont équipés, contre 96% des ménages les plus aisés, soit 1,3 fois moins. "Ce rapport est quasi stable depuis 2014, alors qu'il a fortement diminué auparavant", note l'Insee.