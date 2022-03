EPR de Flamanville : des militants de Greenpeace s'introduisent sur le chantier

Les militants de l'ONG de défense de l'environnement souhaitaient dénoncer "l'irresponsabilité" des candidats pro-nucléaires à la présidentielle...

(Boursier.com) — "Nucléaire : Macron irresponsable", "+ d'EPR + de fiascos" : ce sont les messages qui arboraient le camion de Greenpeace, bloquant l'entrée du chantier de l'EPR de Flamanville ce jeudi matin. Des militants de l'ONG de défense de l'environnement s'étaient également enchaînés à d'immenses trépieds métalliques.

"Ce matin, à 5h15, une quinzaine de militants et militantes de Greenpeace France se sont introduits sur le chantier de l'EPR à Flamanville et ont bloqué son entrée pour dénoncer la volonté d'Emmanuel Macron et d'autres candidat·es à l'élection présidentielle de construire de nouveaux réacteurs EPR, au mépris des risques et des incertitudes liés au nucléaire", peut-on lire dans un communiqué.

Plusieurs ouvriers ont affirmé que le chantier était à l'arrêt ce jeudi matin en raison de cette intrusion et des employés arrivés sur site n'ont pas été autorisés à se rendre sur leur lieu de travail.

Des candidats "irresponsables"

Le chantier de l'EPR est "symbole des défaillances et des dangers du nucléaire", pour l'ONG qui souhaitait ainsi dénoncer "l'irresponsabilité" des candidats pro-nucléaires à la présidentielle. "Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Eric Zemmour, Valérie Pécresse et Fabien Roussel ont choisi de jouer la surenchère en promettant 6 à 20 nouveaux EPR", affirme-t-elle.

"Les candidats qui tablent sur la construction de nouveaux réacteurs sont irresponsables : ils font l'apologie d'une énergie dangereuse, défaillante, coûteuse et hors délai face à l'urgence climatique", a estimé Nicolas Nace, chargé de campagne Transition énergétique à Greenpeace France.

Plusieurs militants ont été arrêtés, dont le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard, qui participait "pour la première fois à une intrusion de Greenpeace sur un site nucléaire", précise l'ONG. "J'ai choisi de m'engager personnellement dans cette action aujourd'hui car nous sommes à quelques jours d'une élection cruciale pour l'avenir écologique et énergétique de la France", a-t-il souligné...

[ACTION]??Le nucléaire est une fausse solution ! > >Des activistes se sont introduits sur le chantier de l'EPR de Flamanville pour dénoncer l'irresponsabilité d'@EmmanuelMacron et des autres candidat-es pour une relance du nucléaire en 🇫🇷 pic.twitter.com/lO6GARqSpW

— Greenpeace France (@greenpeacefr), via Twitter