EPR d'Hinkley Point au Royaume-Uni : la facture s'alourdit encore, selon EDF

Et les délais s'allongent aussi...

(Boursier.com) — La facture du projet nucléaire d'EDF à Hinkley Point au Royaume-Uni s'alourdit encore : elle devrait coûter jusqu'à 10 milliards de livres sterling (11,7 milliards d'euros) supplémentaires à construire et le calendrier devrait encore s'allonger. C'est donc le tout dernier d'une longue série de revers pour le plus grand projet énergétique du pays.

"Pour rappel, le groupe avait indiqué le 19 mai 2022 que le démarrage de la production d'électricité était prévu en juin 2027. Le risque de report supplémentaire de la livraison des deux unités était alors évalué à 15 mois. Le coût à terminaison du projet était estimé entre 25 et 26 milliards de livres. Le coût à terminaison du projet est évalué dans une fourchette entre 31 et 35 milliards de livres", détaille EDF dans un communiqué. Pour les deux réacteurs construits, il s'agit de la cinquième augmentation budgétaire en huit ans.

Covid et Brexit

"Comme dans d'autres projets d'infrastructure, nous avons trouvé la construction civile plus lente que nous l'espérions et avons été confrontés à l'inflation, et à une pénurie de main d'oeuvre et de matériaux, en plus des perturbations liées au Covid et au Brexit", a expliqué Stuart Crooks, directeur général de Hinkley Point C, dans un mémo aux employés cité par l'agence de presse Bloomberg.

Le Royaume-Uni peine à mettre en place son énorme programme nucléaire. Le gouvernement vise jusqu'à 24 gigawatts de capacité d'ici 2050 et devra accélérer rapidement pour y parvenir. L'EPR d'Hinkley Point sera la première nouvelle station atomique à commencer à produire en Grande-Bretagne depuis 1995. "Il sera une source majeure d'approvisionnement en électricité peu carbonée pour le Royaume-Uni, dont il assurera environ 7% de la consommation nationale", rappelle EDF dans son communiqué.

Démarrage pas avant 2029

EDF évoque trois scénarios : dans le premier, l'objectif de démarrage de la production de l'Unité 1 est fixé à 2029. Un second scénario, tenant compte des risques inhérents à la réussite de ces plans d'actions, à la montée en puissance de ces montages et au calendrier des essais, conduit à un démarrage de la production en 2030. "Enfin, compte tenu de la complexité du projet, un scénario défavorable pourrait conduire à un démarrage de la production d'électricité de l'Unité 1 en 2031, soit 12 mois supplémentaires par rapport au cas de base", écrit EDF. Au départ du projet, le démarrage du premier réacteur était programmé pour 2025.