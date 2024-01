Episode de froid : "nous avons beaucoup d'électricité", assure Agnès Pannier-Runacher

RTE prévoit un pic pour cette semaine qui aura lieu mercredi matin à hauteur de 83 gigawatts et qui sera couvert par la production d'électricité française

(Boursier.com) — La France se prépare à connaître un épisode de froid ces prochains jours et la journée de mardi pourrait être la plus glaciale depuis six ans. "Ca très bien se passer. Nous avons beaucoup d'électricité que nous produisons, et nous en avons tellement que nous exportons. Nous avons atteint un record d'exportation fin décembre", a affirmé lundi sur franceinfo la ministre de la Transition énergétique.

"Nous avons collectivement, et je veux en remercier les Français, baissé notre consommation de gaz et d'électricité (...) Ces gestes nous permettent aujourd'hui d'être très confortables par rapport à ces vagues de froid", a assuré Agnès Pannier-Runacher.

"Nous avons collectivement, et je veux en remercier les Français, baissé notre consommation de gaz et d'électricité (...) Ces gestes nous permettent aujourd'hui d'être très confortables par rapport à ces vagues de froid", a assuré Agnès Pannier-Runacher. La France observe une baisse de la consommation combinée de gaz et d'électricité de "12% par rapport aux années de référence avant le Covid-19" (soit entre 2014 et 2019, hors crise sanitaire).

"Pas d'alerte"

De son côté, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, affiche également sa confiance. "On prévoit un pic pour cette semaine qui aura lieu mercredi matin à hauteur de 83 gigawatts et qui sera couvert par la production d'électricité française. On n'émet pas d'alerte", a déclaré Arnaud Mazingue, le directeur de l'exploitation chez RTE, sur BFM Business lundi.

"On a prévu d'être à l'équilibre, ni importation, ni exportation" d'électricité vers les pays voisins, a-t-il précisé. Seulement "en cas de températures qui seraient un peu différentes de celles prévues par Météo France ou en cas de vents un peu plus faibles que prévus (...), on solliciterait nos capacités d'importation", a-t-il précisé.