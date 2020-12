Epargne retraite : un nouveau baromètre !

L'objectif du premier baromètre Capvita est de sonder l'appétence des différents acteurs sur les dispositifs d'épargne retraite et salariale...

(Boursier.com) — Filiale du groupe Alptis et de l'UNEP, Capvita vient de dévoiler les résultats de son premier baromètre épargne retraite. Celui-ci est basé sur une enquête en ligne réalisée en partenariat avec L'Assurance en Mouvement, réalisée en mai-juin 2020, auprès d'une part, de 342 courtiers et CGPI (de 1 à 15 salariés) et d'autre part de 269 DRH/DAF/chefs d'entreprises (de 2 à 49 salariés)

L'objectif de ce baromètre était de sonder l'appétence de ces différents acteurs sur les dispositifs d'épargne retraite et salariale, notamment au regard du nouvel environnement instauré par la loi PACTE, avec en particulier la création du PER (plan d'épargne retraite), à compter du 1er octobre 2019.

Courtiers et CGPI : un accueil enthousiaste de la nouvelle épargne retraite

Le premier constat est que la nouvelle épargne retraite séduit les CGPI comme les courtiers d'assurance : pour 71% des sondés, elle répond mieux aux attentes des clients, la première raison étant la sortie possible en capital (sauf pour les contrats à versements obligatoires). De même, plus de 57% des sondés estiment que les nouveaux dispositifs vont bouleverser le marché de la retraite en libérant un potentiel.

Enfin, 78% des distributeurs indépendants pensent qu'il n'y a plus de frein à la commercialisation des PER et ils sont plus de 80% à estimer qu'il s'agit d'une opportunité supplémentaire de conseil auprès de leurs clients.

En ce qui concerne l'épargne salariale, 2/3 des courtiers et des CGPI affirment connaître peu ou mal les dispositifs. Mais ils sont 64% à penser que leur activité en épargne salariale va augmenter, leur objectif étant de se rapprocher de la clientèle des dirigeants...

TPE-PME : un intérêt pour le sujet, mais une attente d'information et de pédagogie

Près de 6 entrepreneurs sur 10 répondent qu'ils détenaient, avant la loi PACTE, pour eux et leurs collaborateurs, un dispositif d'épargne retraite. Mais en ce qui concerne l'épargne salariale, plus de 75% n'avaient pas de dispositif avant cette loi. Les dirigeants d'entreprises sont près de 62% à dire qu'ils ne connaissent pas les nouveaux PER Entreprises.

Le champ d'investigation et de conseil semble donc vaste pour les courtiers et les CGPI. Malgré la crise sanitaire traversée depuis plusieurs mois, plus de 20% des TPE-PME pensent que la loi PACTE va les amener à réfléchir aux dispositifs d'épargne retraite en entreprise.

Les entrepreneurs souhaitent être accompagnés dans leur réflexion sur ces sujets de l'épargne retraite et de l'épargne salariale, en premier lieu sur l'environnement fiscal et social (79%), puis sur les modalités de mise en place (61%) et l'explication aux salariés (43%).