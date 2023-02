Envolée des prix de l'électricité : les professionnels au pied du mur

Une flambée de 84% en moyenne, en ne prenant pas en compte les aides du gouvernement.

(Boursier.com) — Le prix de vente de l'électricité fournie aux clients professionnels devrait grimper de 84% en moyenne annuelle en 2023, selon les chiffres des fournisseurs d'électricité réunis par l'Insee. L'institut de la statistique précise que cette augmentation ne prend pas en compte les aides du gouvernement. En comparaison, la hausse avait été de 21% en 2022...

Cette envolée serait particulièrement marquée dans l'industrie-agriculture (+92% en 2023), devant les secteurs marchands tertiaires (+77%) et non marchands (+66%). "En 2022, c'est déjà dans l'industrie et l'agriculture que la hausse des prix a été la plus forte (+30%), suivie du secteur non marchand (+26%) et du secteur marchand tertiaire (+11%). Les prix de vente par les entreprises du secteur marchand tertiaire et les organismes du secteur non marchand sont proches", précise l'Insee.

Coronavirus et guerre en Ukraine

La hausse de facture devrait néanmoins être moins brutale, grâce à "l'amortisseur électricité", au "guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité" et au "plafonnement pour les très petites entreprises - TPE".

L'Insee évoque aussi la possibilité de nouvelles mesures qui seraient prises dans le courant de l'année ou de gestes commerciaux de la part des fournisseurs et/ou de renégociations.

Comment expliquer cette emballement ? "En 2021, la reprise économique à la suite de la pandémie de Covid-19 entraîne un fort accroissement de la demande de matières premières et d'énergie, notamment d'électricité, et a donc enchéri leur cours", rappelle l'Insee. La mise à l'arrêt de réacteurs nucléaires (16 sur 56 étaient à l'arrêt en décembre 2021) et les tensions autour du gazoduc Nord Stream 2 ont conduit à une baisse de l'offre d'électricité, notamment en France n'a fait qu'amplifier le problème, qui s'est encore amplifié avec le début de la guerre en Ukraine, en février 2022...