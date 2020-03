Environnement : vers une interdiction de la publicité pour les SUV ?

Dans le cadre du projet de loi audiovisuelle, plusieurs députés ont déposé des amendements visant à lutter contre le "greenwashing" dans la publicité. Les SUV sont concernés...

(Boursier.com) — Verra-t-on encore des publicités pour les SUV à la télévision dans les prochains mois... ? Alors que le gouvernement a déjà mis en place le malus écologique pour décourager l'achat de certains véhicules, des députés ont soumis d'autres idées pour aller plus loin dans cette démarche dans le cadre de la future loi audiovisuelle.

L'une d'entre elles consiste à interdire la promotion des voitures polluantes, dont les SUV, à la télévision, pour ainsi pour mettre fin au "greenwashing" dans la publicité.

Le député LREM de la 3e circonscription du Gard Anthony Cellier reproche notamment aux marques de vanter les mérites écologiques de leurs produits, alors que certains de ces véhicules sont "malussés".

"Récemment, on constate une recrudescence des publicités concernant des véhicules très polluants, qui non seulement n'informent pas le consommateur sur la nocivité de ce type de véhicules sur l'environnement, mais proposent de rembourser le malus écologique pour l'achat dudit véhicule, ce qui relève d'une véritable aberration écologique", peut-on lire dans le texte.

Création d'un pictogramme

Les autres amendements visent notamment à informer le public de l'impact négatif de ces véhicules polluants sur l'environnement et mettre en place un pictogramme qui serait apposé sur les publicités ayant un impact négatif pour la planète. Le texte précise que cette influence négative sur l'écologie serait calculé à partir de plusieurs critères, comme l'empreinte carbone, les émissions de gaz à effet de serre, ou encore l'implication dans la déforestation...

Les députés proposent également de faire considérer le "greenwashing" comme étant de la publicité mensongère. A noter que ces amendements ne concernent pas seulement les voitures. Il s'agit surtout de s'attaquer aux produits qui se servent de l'environnement comme un argument commercial, sans pour autant être vertueux...

200 millions de SUV dans le monde

Très lourds, très polluants, les SUV ont la côte auprès du grand public mais restent décriés par les défenseurs écologiques. Dans un rapport dévoilé en septembre dernier, Greenpeace affirmait que ces véhicules, plus gros et plus lourds que la moyenne, tiraient "les émissions de gaz à effet de serre vers le haut".

Un constat d'autant plus inquiétant que "la part de marché des SUV a quadruplé au cours des dix dernières années en Europe, passant de 8% en 2008 à 32% en 2018", ajoutait l'association écologiste. Dans une note parue en octobre 2019, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estimaient à plus de 200 millions le nombre de ces véhicules circulant dans le monde, contre 35 millions en 2010...