Environnement : La filière bois se félicite des orientations de la 'RE2020'

Environnement : La filière bois se félicite des orientations de la 'RE2020'









La filière bois se félicite des orientations de la RE2020, mais appelle à la vigilance sur la progressivité des exigences de réduction des émissions carbone.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La filière forêt-bois tient à saluer l'ambition de la future norme environnementale 'RE 2020', suite aux orientations annoncées par le ministère de la Transition écologique. Elle se félicite de l'engagement affiché par le gouvernement en faveur de la réduction de l'empreinte climatique du secteur de la construction.

Comme le soulignent les ministres, le bois et les matériaux biosourcés ont un rôle à jouer pour relever ce défi. Cependant, les professionnels de la filière ont pris acte de la décision de retarder l'entrée en vigueur des seuils. Ils assurent qu'ils prêteront une attention rigoureuse à ce que ces échéances ne desservent pas l'ambition de la RE2020. Ils veulent éviter que ce qui est présenté comme des obligations de résultat se traduise in fine par un statu quo contraire aux ambitions exposées par le gouvernement et attendues par les Français...

Mutation du secteur vers le bâtiment de demain

Dans la période de consultation qui s'ouvre, la filière forêt-bois rappelle qu'elle est à la disposition de tous les acteurs de la construction pour faciliter leur transition et contribuer à la mutation du secteur vers le bâtiment de demain... Elle tient également à réaffirmer sa volonté de participer activement auprès des pouvoirs publics à l'ajustement des derniers points techniques de la réglementation.

D'ores et déjà, après ces premières annonces, la filière forêt-bois se félicite de la reconnaissance de la méthodologie de l'analyse de cycle de vie dynamique. "C'est une avancée historique"... De même, la filière salue l'annonce de l'instauration de seuils d'exigence carbone qui donnent un signal fort tout en préservant des marges de manoeuvre pour atteindre ces objectifs. Cette mesure est de nature à favoriser l'essor d'une mixité renforcée des matériaux de construction, qu'elle appelle depuis longtemps de ses voeux.

"La filière bois apportera ainsi tout son concours au développement global de la construction en France. Enfin, la création annoncée d'un Label d'État optionnel de qualité constitue une incitation à l'innovation qu'il conviendra de soutenir et promouvoir".