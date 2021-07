Environnement : la Banque d'Angleterre veut réduire les déplacements en avion

La banque centrale a atteint ses objectifs climatiques avec neuf ans d'avance, grâce à l'immobilisation de la plupart des avions à cause de la crise sanitaire.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque d'Angleterre compte réduire les distances que son personnel peut parcourir en avion pour répondre à des normes environnementales de plus en plus strictes... Sarah Breeden, en charge du changement climatique au sein de l'institution, a déclaré que les hommes politiques pourraient être encouragés à annuler des voyages à l'étranger pour se contenter de réunions virtuelles, même si les restrictions sanitaires liées à la pandémie s'assouplissent...

La banque centrale a ainsi atteint ses objectifs climatiques avec neuf ans d'avance, grâce à l'immobilisation de la plupart des avions à cause de la crise sanitaire. "Revenir aux niveaux de voyage de 2019 ne devrait pas être nécessaire, mais la réponse n'est pas zéro non plus", a déclaré Sarah Breeden à la Presse association, qui regroupe les journaux régionaux du pays.

Londres passe au vert

En mars, le chancelier de l'Échiquier (ministre des Finances) Rishi Sunak a demandé à la BoE d'inclure inclure des objectifs environnementaux dans ses délibérations... Il a lancé un nouveau test de résistance majeur des plus grandes banques et assureurs du Royaume-Uni le mois dernier, pour juger leur capacité à faire face au changement climatique, une étape importante avant que la Grande-Bretagne n'accueille le sommet sur le climat COP26 à Glasgow plus tard cette année.

La banque a également signalé en mai dernier qu'elle tiendrait compte des objectifs environnementaux du gouvernement en achetant des actifs sur les marchés financiers. Cela affectera tous les achats et réinvestissements de son "Bond PurchaseScheme", une des mesures d'urgence mises en place pour stimuler l'économie pendant la crise du coronavirus...