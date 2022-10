Entreprises : un bond de près de 30% des défaillances en 2023 ?

La remontée des taux et la facture énergétique devraient plomber les résultats, selon Allianz Trade.

(Boursier.com) — Pressions inflationnistes, resserrement monétaire, crise énergétique, perturbations des chaînes d'approvisionnement... Tous ces éléments mettent la trésorerie des entreprises en péril, malgré le soutien de nombreux gouvernements. Selon Allianz Trade, les défaillances d'entreprises devraient rebondir à l'échelle mondiale en 2022 (+10%) et en 2023 (+19%). Deux rebonds significatifs, après deux années consécutives de recul, et qui devraient ramener les défaillances aux dessus de leurs niveaux de pré-pandémie dès l'année prochaine (+2%).

L'Europe devrait être particulièrement affectée. Ainsi dans son étude, Allianz Trade prévoit une forte croissance des défaillances d'entreprises en France (+46% en 2022 ; +29% en 2023), au Royaume-Uni (+51% ; +10%), en Allemagne (+5% ; +17%) et en Italie (-6% ; +36%). La région devrait, dans son ensemble, dépasser ses niveaux de défaillances d'entreprises pré-pandémie dès la fin de l'année 2022 (+5%).

En Asie, la Chine devrait enregistrer une hausse des défaillances de +15% en 2023, principalement du fait du faible rythme de croissance économique et de l'impact limité de l'assouplissement monétaire et budgétaire. Aux Etats-Unis, Allianz Trade anticipe une hausse de +38% des défaillances en 2023, conséquence directe du durcissement des conditions financières et monétaires.

Facture d'énergie et hausse des taux

"La facture énergétique reste le choc de rentabilité le plus important, plus particulièrement dans les pays européens. Aux niveaux actuels, dans un contexte de recul du pricing-power et de ralentissement de la demande, les prix de l'énergie feraient disparaître les profits de la plupart des entreprises non-financières", peut-on lire dans un communiqué.

Par ailleurs, la hausse des taux d'intérêts devrait se poursuivre au premier semestre 2023, en parallèle de l'accélération des salaires. En Europe, ce choc devrait être équivalent au choc de rentabilité subi par les entreprises lors de la crise Covid-19, à savoir un impact de -4 points de marge.

Et la France ?

En France, au mois de septembre 2022, les défaillances d'entreprises ont rebondi pour le 11ème mois consécutif (+60% vs septembre 2021). A fin septembre 2022, sur 12 mois, aucun secteur n'échappe à la remontée des défaillances, sauf l'agriculture. "La dynamique haussière est plus marquée pour l'hébergement/restauration (+63%), le commerce de détail (+51%) et l'industrie (+45%), alors que la construction (+31%) demeure le secteur le plus sinistré, avec plus de 7.600 faillites, soit 20% du total", écrit Allianz Trade.

Au niveau des tailles d'entreprises, la remontée des défaillances est plus sensible pour les plus petites entités, avec des rebonds annuels à deux chiffres pour toutes les tranches de CA, sauf pour les plus grandes entreprises. Toutefois, Allianz Trade estime que les récentes mesures de soutien public français sont de nature à limiter la hausse des défaillances de -13 points, soit 6.700 entreprises sauvées sur 2022 et 2023.