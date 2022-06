Entreprises : Seuls 4 Français sur 10 ont déjà entendu parler de la RSE ou de produits ISR !

Ce niveau de connaissance est un peu plus élevé auprès des CPS +

(Boursier.com) — L 'institut CSA a réalisé, en collaboration avec Capgemini Invent, une enquête sur Les Français et la Finance Responsable. Aujourd'hui, les banques communiquent massivement sur leurs engagements sociaux et environnementaux mais leurs messages sont-ils pris en considération voire entendus par les usagers ?

De la promesse aux preuves tangibles, des messages marketing à la création de produits à impact, les Français ont été interrogés sur l'influence que l'engagement RSE des établissements bancaires peut avoir sur leur préférence de marque...

Seuls 4 Français sur 10 ont déjà entendu parler de la RSE ou de produits ISR sans toujours savoir de quoi il s'agit vraiment !

42% des Français déclarent avoir déjà entendu parler de la RSE ou de produits ISR (Investissement Socialement Responsable). Ce niveau de connaissance est un peu plus élevé auprès des CPS + (62%), des clients des banques en lignes ou des Neo Banque (58%) ou des 18-34 ans (48%).

Toutefois, même si le terme leur est familier, ils ne sont que 68% à savoir ce que le terme RSE recouvre concrètement, le chiffre atteint 66% pour les produits ISR.

Si l'engagement RSE des banques est perçu comme légitime, les Français estiment qu'elles communiquent mal sur le sujet...

Une fois la notion de RSE explicitée, 78% pensent que les banques sont légitimes pour agir sur les enjeux de la RSE, une opinion qui monte à 83% auprès des 18-24 ans. Mais seulement 16% des Français se souviennent avoir vu, lu ou entendu une communication des banques sur la RSE au cours des 6 derniers mois.

Les plus jeunes, plus sensibles à ces messages, semblent avoir été plus réceptifs puisque 27% des 15-17 ans et 23% des 18-24 ans se souviennent des campagnes de communication des établissements bancaires sur ces messages.

Les banques sont très engagées dans les actions RSE, mais elles peinent à les rendre visibles aux yeux du grand public à l'heure où les Français attendent en priorité des actions tangibles, locales, au plus près de leurs préoccupations. Ils doivent s'inscrire dans une logique de preuve explique Xavier Terryn Partner au sein de l'institut CSA.

Des Français prêts à des changements majeurs pour soutenir les banques dans leurs actions RSE

Des produits financiers oui MAIS socialement responsables : 54% des personnes interrogées se disent prêtes à devenir cliente d'une banque pour souscrire un produit financier vertueux et la tendance est encore plus forte chez les millennials et la GenZ (68% 15-17 ans, 64% des 18-24 ans et 58% des 35-49 ans).

Le changement c'est maintenant : si les Français semblent être parmi les européens les plus fidèles à leur établissement bancaire, 49% sont prêts à changer de banque pour une banque plus vertueuse, le chiffre grimpe à 68% chez les 18-24 ans.

Alors que le sujet des frais bancaires demeure épidermique pour beaucoup d'usagers, 35% des Français sont prêts à payer une hausse de 2% des tarifs si leur banque apportait la preuve de l'impact positif de ses actions. Comme vu précédemment les18-24 ans sont encore plus engagés (54%).

Avec un engagement concret et bien communiqué dans les actions RSE, les banques ont un levier unique de conquête de nouveaux clients, de gain de parts de marché et de création de valeur par l'augmentation des prix de leurs services explique Xavier Terryn Partner au sein de l'institut CSA.

Méthodologie : Enquête CSA Online réalisée du 2 menée du 24 mars au 04 avril 2022 auprès d'un échantillon représentatif de 2 015 français âgés de 15 ans à 65 ans. Méthode des quotas sur des variables de sexe, âge, profession, région et taille d'agglomération d'après les données de recensement INSEE.