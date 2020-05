Entreprises : reconduction des possibilités de report des cotisations et contributions sociales au mois de mai

(Boursier.com) — Dans le cadre du plan de soutien de l'économie face à la crise du COVID-19, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a décidé de reconduire en mai les mesures de report des cotisations et contributions sociales décidées au mois de mars et avril, pour l'ensemble des entreprises qui en ont besoin...

Pour les échéances des 5 et 15 mai, les employeurs de droit privé qui sont dans l'incapacité de payer leurs cotisations et contributions auront de nouveau la possibilité d'en reporter le paiement. Cette possibilité concernera 220.000 employeurs de plus de 50 salariés et 1,5 million d'établissements de moins de 50 salariés en paiement mensuel. Aucune demande préalable n'est nécessaire pour les entreprises de moins de 5.000 salariés...

Sur demande pour les entreprises de plus de 5.000 salariés

Pour les entreprises de 5.000 salariés et plus, les possibilités de reports seront accordées sur demande, après échange préalable avec l'organisme de recouvrement, et en priorité à celles qui n'auraient pas bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat.

Pour ces entreprises, les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont désormais soumises au non-versement de dividendes et au non-rachat d'actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020. S'ajoute désormais la condition de ne pas avoir son siège ou une de ses filiales dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale.

Les prélèvements prévus les 5 mai et 20 mai seront de nouveau automatiquement reportés pour les 1.028.000 travailleurs indépendants mensualisés.

Travailleurs indépendants

L'échéance du 5 mai pour les 500.000 autres travailleurs indépendants s'acquittant trimestriellement de leurs cotisations est également reportée... Toutefois, les travailleurs indépendants qui le peuvent sont appelés à régler les cotisations dues par virement. 565.000 micro-entrepreneurs pourront également ajuster leur paiement du 31 mai...

Les mêmes modalités de report sont applicables pour les employeurs et exploitants du régime agricole en mai, ainsi que pour la totalité des employeurs en paiement mensuel qui acquittent les cotisations de retraite complémentaire le 25 mai.

A noter que la contribution sociale de solidarités des sociétés (C3S), dues au 15 mai prochain par les entreprises dont le chiffre d'affaires 2019 est supérieur à 19 Millions d'euros, n'est pas éligible au dispositif de report des cotisations.

"Dans le contexte actuel, où notre système de soins et plus largement notre protection sociale et l'action de l'Etat sont plus que jamais sollicités, il est important que les entreprises qui le peuvent continuent à participer au financement de la solidarité nationale. Nous appelons donc les entreprises à faire preuve de responsabilité dans l'usage des facilités qui leur sont accordées, afin qu'elles bénéficient avant tout aux entreprises qui en ont besoin" souligne Gérald Darmanin.

Soutien massif

Les reports des échéances sociales des mois de mars et d'avril ont déjà permis un soutien massif aux entreprises qui y ont largement recouru... Depuis le 15 mars, les reports de cotisations et contributions représentent 17 MdsE pour les régimes général, agricole et AGIRC-ARRCO. Ces sommes représentent un volume massif de soutien à leur trésorerie.

Les modalités de règlement des cotisations reportées seront prochainement définies afin de prévoir des modalités de remboursement aux organismes de sécurité sociale compatibles avec la reprise d'activité des entreprises...