Entreprises : Quelles sont les enseignes préférées des Français en 2021 ?

Entreprises : Quelles sont les enseignes préférées des Français en 2021 ?









Leroy Merlin domine le palmarès, profitant de la crise du coronavirus et de l'engouement des Français pour la décoration et le jardinage.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bricolage , jardinage, décoration... Coincés à la maison depuis plus d'un an, entre confinements et couvre-feux, les Français ont pris soin de leur intérieur. Cette nouvelle activité se retrouve dans leur choix d'enseigne préférée, puisque Leroy Merlin est en tête du classement 2021 établi par le cabinet de conseil en stratégie EYParthenon.

Le distributeur spécialisé dans l'amélioration de l'habitat parvient à devancer Decathlon, lauréat des éditions 2019 et 2020.

Les autres membres du top 6 sont inchangés, avec Amazon, Ikea, McDonald's et Fnac. Picard et Grand Frais intègrent le top 10, confirmant l'intérêt croissant des Français pour les enseignes d'alimentation spécialisée, y compris durant la crise du coronavirus...

Les enseignes leaders renforcées

L'enquête a été réalisée auprès de plus de 8.000 consommateurs, en février dernier... "Elle montre que cette crise a renforcé les enseignes leaders dans le coeur des Français. "L'offre exclusive reste l'atout maître pour surperformer en qualité et en confiance, à l'image de certaines enseignes monomarques (Ikea, Picard, Histoire d'Or, Zara, Kiabi, Yves Rocher), des marques intégrées en distribution (Nike, Adidas, Apple, Swarovski), et des distributeurs ayant mis en place une marque propre (Decathlon, Sephora, Leroy Merlin)", explique le cabinet de conseil en stratégie EYParthenon.

Les "pure-players web" peinent en revanche à se faire une place, et Amazon reste le seul acteur web à figurer dans le top 50 "en taux de fans" tous secteurs confondus. Zalando est le 2ème acteur mais ne figure qu'à la 54ème place, suivi par Cdiscount et Ali express aux 61ème et 62ème places du classement général en taux de fans.

Un secteur fait néanmoins exception : la mode, où les "pure players web" totalisent déjà 31% des fans au sein du secteur, et occupent 3 des 5 premières places en taux de fans (Zalando, Amazon et Vinted).

Après un an de crise, la livraison de repas s'est décidément installée dans le quotidien : 7% des sondés (+3 points vs. 2020) considèrent désormais l'une des trois principales plateformes de livraison comme leur enseigne préférée pour la restauration rapide ou à emporter...