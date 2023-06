Entreprises : Quel est le salaire moyen d'un cadre ?

Malgré une augmentation "record" pour les cadres, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes n'ont pas diminué en 2022, selon le baromètre annuel de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec).

(Boursier.com) — Après trois années de stagnation, l'année 2022 a marqué une poursuite de la tendance à la hausse des salaires. Selon le baromètre annuel de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), publié ce lundi, la rémunération annuelle brute médiane des cadres a progressé en 2022 de 2% pour s'établir au 31 décembre à 52.000 euros.

La part de cadres ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année a atteint "un niveau record" l'an dernier, et cela concerne tous les profils de cadres, montre également l'enquête annuelle, menée en février dernier auprès de 13.000 cadres du secteur privé. Ainsi, 57% des cadres ont vu leur salaire augmenter en 2022, qu'il s'agisse d'une augmentation individuelle ou collective, soit une hausse de 11 points par rapport à l'année précédente. Cette proportion dépasse le niveau d'avant la crise sanitaire (48%) et le record de 2018 (51%).

"De nombreuses entreprises confrontées à des difficultés de recrutement toujours plus prégnantes et à une inflation très élevée ont consenti à des efforts sur le salaire, notamment en renforçant les enveloppes dédiées aux augmentations pour retenir et attirer des cadres", explique l'Apec.

Un écart "stable depuis 10 ans"

Mais ces augmentations "beaucoup plus fréquentes" sont restées "sans effet sur la réduction des inégalités salariales femmes-hommes", souligne l'étude, qui révèle qu'en 2022, comme lors des années précédentes, les femmes cadres ont été un peu moins nombreuses que leurs homologues masculins à bénéficier d'une augmentation (54% contre 59%), en particulier chez les jeunes cadres (62% contre 70%).

La rémunération annuelle brute médiane des femmes a progressé en 2022 pour atteindre 48.000 euros, soit un différentiel de 15% par rapport à celle des hommes cadres (55.000 euros). Cet écart est "stable depuis 10 ans" et s'explique en partie par des différences de profils entre les femmes et les hommes, note l'enquête.

Un écart salarial de 7% à "profil et poste équivalents"

"Les femmes cadres, relativement plus jeunes que les hommes cadres, n'occupent souvent pas les mêmes emplois que les hommes. Elles sont par exemple sous-représentées dans les postes à responsabilité hiérarchique", analyse l'Apec.

A "profil et poste équivalents", les hommes cadres ont continué, en 2022, à percevoir une rémunération supérieure de 7,1% par rapport aux femmes cadres. D'après le baromètre, "cet écart de rémunération 'toutes choses égales par ailleurs', qui peut pour partie résulter de comportements discriminatoires de la part des employeurs, est là aussi relativement stable", oscillant entre 7% et 8% depuis qu'il est mesuré par l'Apec (en 2014).