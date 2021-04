Entreprises : prolongation de l'aide de 500 euros pour la numérisation des TPE

Entreprises : prolongation de l'aide de 500 euros pour la numérisation des TPE









... et élargissement du dispositif à toutes les entreprises de moins de 11 salariés

(Boursier.com) — Dans le cadre du plan de soutien à la numérisation des commerçants, des artisans et des professionnels libéraux, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance et Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises ont confié, en janvier 2021, à France Num, initiative gouvernementale pour la transformation numérique des entreprises pilotée par la Direction générale des Entreprises, la mise en place d'une aide numérique de 500 euros destiné à couvrir des coûts de numérisation pour les TPE fermées administrativement lors du second confinement et les hôtels.

Cette aide a déjà été sollicitée par 27.000 entreprises...

Coup de pouce

Pour permettre à un maximum d'entreprises de bénéficier du dispositif, et au regard de l'actualité sanitaire, la période d'éligibilité des factures est prolongée jusqu'au 30 juin et cette aide est étendue à toutes les entreprises de moins de 11 salariés, tout secteur d'activité confondu.

Ce chèque numérique répond à un réel besoin des petites entreprises de se doter d'outils numérique pour la poursuite et la relance de leur activité. Il participe à accompagner la transformation numérique des entreprises, qui est l'un des enjeux prioritaires du plan de relance.

Les entreprises ont désormais la possibilité de présenter une facture datée jusqu'au 30 juin 2021 au lieu du 31 mars initialement.

Mode d'emploi

Pour rappel, cette aide prend en charge tout ou partie des coûts liés à une démarche de numérisation concernant la vente ou la promotion, la gestion de l'entreprise ou encore la relation clients.

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises devront justifier, à l'aide d'une ou plusieurs factures, avoir engagé des dépenses de numérisation à hauteur de 450 euros minimum, et ce entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021.

Les informations portant sur les conditions d'éligibilité à l'aide et le téléservice de dépôt de dossiers se trouvent à l'adresse suivante : cheque.francenum.gouv.fr.