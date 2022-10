Entreprises : plus d'1/3 des Français concernés par le "quiet quitting" ?

Le sentiment qu'ont les salariés de donner plus qu'ils ne reçoivent de leur travail nourrit le phénomène...

(Boursier.com) — En deux décennies, le rapport des Français à leur travail a beaucoup changé, et la pandémie de coronavirus semble avoir accéléré la donne... Plus d'un tiers des actifs français (37%) adhèrent plus ou moins à la définition du "quiet quitting" en restant stricto sensu dans le cadre de leur contrat de travail, et en refusant les heures supplémentaires et d'éventuelles tâches qui ne relèveraient pas de leur mission.

Selon une étude Ifop pour LesMakers.fr, près de la moitié (45%) des personnes interrogées sont d'accord avec cette affirmation, dont 14% qui sont même "tout à fait d'accord". Se rendre au travail uniquement pour le salaire ? En 1993, les Français n'étaient qu'un tiers (33%) à indiquer que l'argent était leur principale motivation.

Le travail, juste une contrainte ?

En 30 ans, la proportion d'actifs français ayant le sentiment de donner plus qu'ils ne retirent de leur travail a quasiment doublé, passant de 25% en 1993 à 48% en 2022. Majoritaires à l'époque (54%), celles et ceux qui estiment que le rapport est plutôt équilibré ne sont plus que 39%.

Autre mauvaise nouvelle pour les employeurs : à peine plus d'un actif sur dix (13%) considère aujourd'hui qu'il tire un bénéfice de son engagement au service de l'entreprise...

Les plus jeunes stigmatisés ?

La France des salariés est coupée en deux, entre ceux qui indiquent s'impliquer beaucoup dans leur travail (51%) et ceux qui disent faire juste ce qu'il faut (45%)

"Les jeunes générations sont très clairement perçues comme moins travailleuses que leurs aînées", estiment les auteurs de cette étude. Près des trois quarts des Français (74%) le pensent, y compris ceux qui sont directement concernés ! Ainsi, 61% des 18-24 ans et 71% des 25-34 ans sont en accord avec cette affirmation...