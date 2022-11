Entreprises : nouvelle hausse des défaillances en octobre

Le niveau reste néanmoins largement inférieur à celui constaté avant la pandémie de Covid-19.

(Boursier.com) — Le nombre de défaillances d'entreprises a continué d'augmenter en octobre en France, selon les données publiées mercredi par la Banque de France. Entre novembre 2021 et octobre 2022, le nombre total de défaillances s'est établi à 38.525, en progression de 41,4% par rapport aux chiffres enregistrés un an plus tôt. Le niveau reste néanmoins largement inférieur à celui constaté avant la pandémie de coronavirus - les défaillances s'étaient effondrées avec les mesures de soutien mises en place par le gouvernement.

Leur cumul sur 12 mois à fin octobre 2022 est encore inférieur de 24,7% à celui enregistré en 2019 (51.145 défaillances sur l'ensemble de l'année 2019). Les défaillances sont plus nombreuses dans le secteur de l'hébergement-restauration (+82,8% sur un an), tandis que les entreprises de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche ont connu à l'inverse moins de difficultés (+1,9% sur un an).

Destruction créatrice

"Une hausse des défaillances peut être un signal négatif pour une économie en indiquant une dégradation brutale de la santé financière des entreprises. Ainsi, les défaillances avaient fortement augmenté suite à la crise de 2008 et s'étaient maintenues à un niveau élevé les années suivantes, marquées par la crise des dettes souveraines en zone euro", décrypte le cabinet Asteres.

Pourtant, "les défaillances sont nécessaires au bon fonctionnement de l'économie. La disparition des entreprises les moins efficaces permet une réallocation des ressources (notamment des salariés) dans les entreprises les mieux gérées, accroissant ainsi la productivité moyenne de l'économie. Elles sont également indispensables à l'évolution d'une économie et au processus de 'destruction créatrice'".