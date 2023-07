Entreprises : nouvelle hausse des défaillances en juin en France

Le secteur de la restauration reste le plus touché, selon la Banque de France...

(Boursier.com) — Le nombre de défaillances d'entreprises a encore augmenté au mois de juin, mais reste en dessous de son niveau moyen pré-pandémique, selon les dernières données de la Banque de France... "En cumul sur les douze derniers mois (entre juillet 2022 et juin 2023), on dénombre ainsi 48.673 défaillances contre 33.570 un an plus tôt, et 59.342 en moyenne pré-pandémique", peut-on lire dans un communiqué publié jeudi.

Ce mouvement de rattrapage touche tous les secteurs de l'économie, et toutes les tailles d'entreprises, mais il est de moindre ampleur pour les microentreprises et entreprises de taille indéterminée. Le secteur le plus touché est celui de l'hôtellerie-restauration (+75,9%, avec plus de 6.700 défaillances), et l'industrie (+55,2% et 3.590 défaillances).

Après un recul avec la crise sanitaire

Le nombre global de défaillances sur un an reste néanmoins inférieur au niveau moyen enregistré sur la période 2010-2019, avant la pandémie de COVID-19.

Les défaillances ont en effet fortement reculé à compter du début de la crise sanitaire, à la suite de la modification temporaire des dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiements, puis aux mesures publiques de soutien en trésorerie permettant d'éviter cet état de cessation des paiements...